Das Dutzend ist voll: Regensburg präsentiert Eisenhuth

Der Regensburger Neustart nimmt weiter Formen an. Einen Tag nach dem Vorbereitungsbeginn gaben die Oberpfälzer die Verpflichtung von Tobias Eisenhuth bekannt.

Mit Energie Cottbus, dem Meister der Regionalliga Nordost 2022/23, hatte Tobias Eisenhuth in zwei Aufstiegsspielen gegen die SpVgg Unterhaching den Sprung in die 3. Liga verpasst. Er selbst wird aber dennoch aufsteigen und in der kommenden Saison mit dem SSV Jahn Regensburg in der 3. Liga spielen.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler erhält bei der Jahnelf einen Vertrag bis 2025 und ist der mittlerweile zwölfte Neuzugang beim Zweitliga-Absteiger. "Ich will nun nach acht Jahren bei Cottbus eine neue Herausforderung wagen", wird Eisenhuth von seinem neuen Verein zitiert. "Die Verantwortlichen haben sich intensiv um mich bemüht. Das war schließlich mit ausschlaggebend."

Wichtige Rolle in Cottbus

Der gebürtige Berliner war 2015 in die Nachwuchsabteilung des FC Energie gewechselt. Dort schaffte er 2019 den Sprung in die erste Mannschaft. In der vergangenen Meister-Saison war er mit 32 Einsätzen, in denen er zwei Tore sowie drei Vorlagen beisteuerte, elementarer Bestandteil.

"Tobias ist ein vielseitiger und vielversprechender Spieler, der bei Energie Cottbus mit seinen jungen Jahren schon eine wichtige Rolle übernommen hatte. Wir erhoffen uns mit ihm gemeinsam, dieses Potenzial weiter auszuschöpfen und ihn sukzessive weiterzuentwickeln", sagte Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn.

Fast kompletter Neustart

Vor Eisenhuth hatten die Regensburger bereits Felix Gebhardt, Alexander Bittroff, Bryan Hein, Andreas Geipl, Rasim Bulic, Noah Ganaus, Noel Eichinger, Niclas Anspach, Dominik Kother und Robin Ziegele verpflichtet. Christian Schmidt steigt von der U 21 zu den Profis auf.

Nur Benedikt Saller, Alexander Weidinger, Christian Viet, Konrad Faber, Joel Zwarts, Oscar Schönfelder und Yannik Graf sind aus dem Zweitligakader geblieben.

