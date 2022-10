Das Duell um die Neun: Wird Marmoush zur WM-Gefahr für Nmecha?

Wer stürmt für den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Augsburg: Das ist die wohl kniffligste Personalfrage, die Niko Kovac beantworten muss. Der Trainer freut sich, "die Qual der Wahl" zu haben.

Er ist wieder fit: Lukas Nmecha, der zuletzt mit erneuten Kniebeschwerden vorzeitig von der Nationalmannschaft heimgekehrt war und am vergangenen Wochenende den Wolfsburger 3:2-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart verpasste, trainiert wieder voll mit der Mannschaft. "Der Spieler sagt, er ist topfit und einsatzbereit", berichtet Niko Kovac. Der Trainer schiebt ein Aber jedoch direkt hinterher: "Die Mannschaft hat es gut gemacht."

In Abwesenheit seines Torjägers (drei Saisontore) erzielte der VfL erstmals in dieser Spielzeit drei Treffer in einem Spiel, Nmecha-Ersatz Omar Marmoush arbeitete sich dabei auf der Neun als Torschütze zum 1:0 und Initiator zum Siegtreffer in den Vordergrund. "Omar", lobt Kovac, "hat es sehr gut gemacht. Wir haben die Qual der Wahl."

Er ist ein Spieler, der eine immense Wucht, eine tolle Geschwindigkeit und tollen Schuss hat. Niko Kovac über Omar Marmoush

Eine Stammplatzgarantie, die Nationalstürmer Nmecha zu Saisonbeginn noch hatte, gibt es diesmal nicht. Was für den 23-Jährigen zum Problem werden könnte. Nur noch sieben Ligaspiele sind es vor der WM in Katar, nur noch sechs bis zur voraussichtlichen Kadernominierung rund um den 10. November. Nicht mehr viele Gelegenheiten also, um sich in Position zu bringen. Wird Marmoush zur WM-Gefahr für Nmecha? Kovac jedenfalls schwärmt von den Qualitäten des Ägypters. "Er ist ein Spieler, der eine immense Wucht, eine tolle Geschwindigkeit und tollen Schuss hat."

Und der flexibel einsetzbar ist - was auch eine Offensivformation mit Nmecha und Marmoush im 4-3-3 zulässt. "Omar kann auf allen drei Positionen spielen", betont Kovac, die eine Top-Position gebe es nicht bei dem 23-Jährigen. Kehrt Nmecha auf die Neun zurück, würde Marmoush wohl für Jakub Kaminski über den linken Flügel angreifen. Eine WM-Gefahr besteht für den Rückkehrer aus Stuttgart übrigens nicht - mit Ägypten verpasste er knapp die Qualifikation.