Das "dreckigste aller Ergebnisse": Meuselwitz schießt Zwickau endgültig in die Krise

Die Talfahrt des FSV Zwickau setzt sich fort. Auch beim ZFC Meuselwitz ging der Drittliga-Absteiger am Dienstagnachmittag mit leeren Händen nach Hause. Der ZFC hingegen segelt aktuell in ruhigeren Gewässern.

Auch am Dienstag (hier die entscheidende Szene beim 0:1 in Meuselwitz) ging der FSV Zwickau leer aus. IMAGO/Mario Jahn

Es war nach Fußballer-Logik ein "Sechs-Punkte-Spiel": Der ZFC Meuselwitz hat am Dienstag in der Regionalliga Nordost gegen den FSV Zwickau mit einem knappen 1:0 die vollen drei Punkte geholt, der FSV eben nicht - macht zusammen sechs. Nicht jeder Mathematiker würde dieser Rechnung folgen, aber Fakt ist, dass der vor der Saison personell nahezu komplett umgekrempelte Drittliga-Absteiger mit dürftigen acht Zählern im Tabellenkeller dümpelt. Punktgleich mit drei weiteren Teams.

"Wir müssen uns sammeln", fordert FSV-Trainer Rico Schmitt, "Irgendwann wird das kippen", glaubt er optimistisch. Er sei froh gewesen, dass seine Jungs nach dem ernüchternden 0:5 zuhause gegen Altglienicke diesmal besser verteidigt haben. "Unterm Strich haben wir aber einen Standard zu viel zugelassen", konstatierte er. ZFC-Stürmer Andy Trübenbach nutzte einen Eckball in der 83. Minute per Kopf zum "dreckigsten aller Ergebnisse", wie dessen Coach Georg-Martin Leopold sagte. Sein Team hat sieben Punkte mehr als das traurige Quartett am Tabellenende. "Eine gute Situation, die es hier in den letzten Jahren nicht gab", sagt der zu Saisonbeginn aus Jena auf die Glaserkuppe gekommene Trainer nicht ohne eine Portion Stolz. Wohlwissend, dass die Saison noch lang ist, weshalb sein Kapitän René Eckardt fordert: "Wir freuen uns zwar schon auf das Landespokalspiel gegen Erfurt, aber erst müssen wir weiter Punkte sammeln." Nächste Gelegenheit dazu ist am Samstag, wenn die Meuselwitzer bei der VSG Altglienicke in Berlin gastieren.

Zwickau im Kellerduell unter Zugzwang

Die Zwickauer haben dagegen am Sonntag ein echtes Kellerduell vor der Brust, sie empfangen den punktgleichen Aufsteiger FC Eilenburg und sind dabei natürlich enorm unter Zugzwang. Optimistisch stimmt, dass die "Lebensversicherung" (O-Ton Schmitt, Anm. d. Red.) des FSV, Stürmer Marc-Philipp Zimmermann, dann seine Gelbsperre abgesessen hat und wieder mitwirken kann. Der 33-jährige Rückkehrer aus Auerbach hat allein sechs der bisherigen 13 Zwickauer Saisontore erzielt. Sorgen bereitet indes die Verletzung von Felix Schlüsselburg, der in Meuselwitz bereits in der 22. Minute vom Feld musste. Davy Frick fehlte dort ganz.

Den Sturz in Liga fünf will man in Zwickau unbedingt vermeiden. Die etwa 1500 Fans unter den 2278 im nahen Meuselwitz strahlten viel Zuversicht aus. Dabei sind die Westsachsen diesbezüglich gebrannte Kinder, waren sie doch 2005 sogar mal bis in die sechste Liga gefallen. Damit die Abstiegsangst in Zwickau jedoch nicht allzu sehr um sich greift, sei daran erinnert, dass der Verein als BSG Sachsenring 1976 sogar bis ins Halbfinale des Europacups der Pokalsieger vorgedrungen war. Das wird Schmitt mit dem FSV nicht gelingen, aber der Liga-Verbleib sollte drin sein.