Das Drama geht weiter: Aubameyang nicht länger Arsenal-Kapitän

Pierre-Emerick Aubameyang und sein Arbeitgeber scheinen sich immer weiter voneinander zu entfernen. Am Dienstag vermeldete Arsenal, den Gabuner als Kapitän abgesetzt und außerdem suspendiert zu haben.

In die Nähe der Weltklasse, wie es ihm im Trikot der Gunners immer wieder gelungen war, bewegte sich Aubameyang seit September 2020 eindeutig nicht mehr - nachdem er einen lukrativen neuen Vertrag (gültig bis 2023) unterschrieben hatte. Stattdessen bewegte sich der inzwischen 32-Jährige zuletzt zu häufig außerhalb der Rahmen, die sich Arsenal noch gefallen lässt.

Das disziplinäre Drama um Aubameyang geht also weiter, als nächste Maßnahme wurde der Angreifer, der am Wochenende kurzfristig aus dem Kader fürs Southampton-Spiel (3:0) gestrichen worden war, als Kapitän abgesetzt. Das gaben die Gunners am Dienstagmittag bekannt.

Keine Option gegen West Ham

Gerade mit Trainer Mikel Arteta soll es mittlerweile zu zu vielen Vertrauensbrüchen gekommen sein, beim Spanier ist der ehemalige Dortmunder schon eine Weile nicht mehr unangefochtener Stammspieler.

"Wir erwarten von all unseren Spielern, speziell von unserem Kapitän, dass er den Regeln und Standards entspricht, die wir aufgestellt und vereinbart haben", heißt es in der Verlautbarung des Premier-League-Sechsten, der am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das viertplatzierte West Ham empfängt. Aubameyang wird für dieses Spiel "nicht berücksichtigt werden".