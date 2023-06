Das Dilemma der Eintracht mit der Choreografie vor dem Anpfiff

Beim DFB-Pokalfinale planen die Frankfurter Anhänger eine aufwendige Choreografie auf den Rängen. Zeitlich wird das mit der Schweigeminute kollidieren, die der DFB angesetzt hat, nachdem am vergangenen Wochenende bei einem Fußballturnier in Frankfurt ein tragischerweise verstorbener Jugendlicher aus Berlin von einem Spieler aus Frankreich lebensgefährlich verletzt wurde.

Aus Berlin berichten Julian Franzke und Moritz Kreilinger

Am Rande des Fanfests auf dem Breitscheidplatz suchte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke wenige Stunden vor dem Anpfiff das Gespräch mit den Medien. Ihn treibt die Sorge um, dass ein falscher Eindruck entstehen könnte, wenn während der Schweigeminute die Choreografie zelebriert wird.

Unmittelbar vor dem Anpfiff stattfindende Schweigeminuten sind nicht gut verträglich mit Choreografien. Wir müssen damit rechnen, dass es nicht mucksmäuschenstill sein wird. Philipp Reschke

"Unmittelbar vor dem Anpfiff stattfindende Schweigeminuten sind nicht gut verträglich mit Choreografien. Die Schweigeminute, die inhaltlich und von der ganzen Tragik und Dimension mitgetragen wird - nicht nur von Eintracht Frankfurt, sondern von jedem einzelnen Fan - wird mit den Zeremonien rund um die Durchführung der Choreo kollidieren. Wir müssen damit rechnen, dass es nicht mucksmäuschenstill sein wird", erklärt Reschke. Es handele sich um eine "sehr aufwändige Choreografie, die seit drei Wochen in Planung ist".

Reschke: Kein "fehlender Respekt" - und erst recht kein "Freibrief"

Der Jurist ahnt: "Möglicherweise kommen wir in die Verlegenheit, dass es nicht so angemessen still ist, wie man sich das bei einer Schweigeminute wünscht. Das hat aber nichts mit fehlendem Respekt zu tun." Ausdrücklich will er damit keinen "Freibrief" erteilen, während der Schweigeminuten Lärm zu veranstalten.

Unterdessen hat die Eintracht am Breitscheidplatz kurzfristig noch 1000 weitere Finaltickets verkauft, die der Klub kurzfristig vom DFB erhalten hatte.