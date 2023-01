"Das Debakel in Frankfurt war der wichtigste Moment"

Anfang Oktober übernahm Xabi Alonso den Trainerposten bei Bayer 04. Nach fast 100 Tagen im neuen Job zieht der spanische Weltmeister von 2010 eine erste Bilanz. Mit einer überraschenden Erkenntnis.

Am 5. Oktober, einen Tag nach der 0:2-Niederlage beim FC Porto in der Champions League, verpflichtete Bayer 04 Xabi Alonso als neuen Trainer. Am Donnerstag ist der Spanier, der die Werkself auf Rang 17 übernahm, 100 Tage im Amt. Am Montag zog der 41-Jährige, mit dem Leverkusen auf Platz 12 kletterte, eine erste Zwischenbilanz und sprach über…

… die Situation bei seiner Amtsübernahme: "Ich würde nicht sagen, dass die Situation dramatisch war, aber sie war schwierig. Dramatisch wäre sie gewesen, wenn es April gewesen wäre. Als ich hierherkam, gab es Raum für Verbesserung - in der Tabelle und in der Art wie wir spielten."

Wir hätten statt 1:5 auch 0:7 verlieren können. Frankfurt war der Tiefpunkt, danach haben wir besser gespielt.

… den besten Moment seiner Leverkusener Zeit: "Der beste Moment? Der schlimmste Moment war das Debakel in Frankfurt - und das war der wichtigste Moment. Er hat gezeigt, dass wir so nicht spielen können. Ich habe den Jungs gesagt: Es liegt an uns! Wenn wir mit so wenig Intensität spielen, mit so schlechter Organisation, mit so wenig Kompaktheit, werden wir viele Spieler verlieren. So sind wir nicht wettbewerbsfähig. Aber das Entscheidende ist, dass wir das korrigieren können. Es war der schlechteste, aber auch er wichtigste Moment, seit ich hier bin. Wir hätten statt 1:5 auch 0:7 verlieren können. Frankfurt war der Tiefpunkt, danach haben wir besser gespielt."

… seine Herangehensweise an die Aufgabe bei Bayer: "Hier ging es von Beginn an mit Vollgas los. Es war wirklich intensiv. Jetzt, da wir mehr Zeit haben, können wir konzeptioneller arbeiten. Die Energie und das Selbstvertrauen der Mannschaft waren niedrig. Ich habe zunächst versucht, den Spielern wieder den Glauben an sich zu vermitteln. Spieler, die vorher nicht so oft berücksichtigt worden waren, habe ich eingeladen, sich zu zeigen. Und Nadiem Amiri und Adam Hlozek oder auch Mitchel Bakker und noch andere haben diese Chance genutzt."

… die Entwicklung der Mannschaft: "In der Defensivarbeit haben wir uns wirklich verbessert, auch was das Commitment der Mannschaft betrifft. Wir spielen kompakter, gehen intensiver in die Zweikämpfe. Fußballerisch sind wir sehr gut im Umschaltspiel, können uns aber im Ballbesitzspiel und Positionsspiel noch deutlich verbessern."

… über die Perspektiven: "Ich glaube, wir haben sehr gute Zutaten, um mit diesem Projekt erfolgreich zu sein. Die Ausrichtung des Klubs ist gut, die Kader ist gut. Wir wollten zunächst kurzfristig etwas bewirken, aber es geht auch darum, perspektivisch etwas zu schaffen, um ein gutes Team zu werden."

Wenn wir sagen, so ist alles okay, wird das dem Klub und auch uns selbst nicht gerecht.

… den Druck durch die erwartete Aufholjagd: "Wir müssen uns selbst unter Druck setzen. Wenn wir sagen, so ist alles okay, wird das dem Klub und auch uns selbst nicht gerecht. Es reicht nicht zu sagen: Wir sind glücklich mit dem, was ist. Das ist nicht genug. Wir müssen diesen Druck fühlen, müssen diesen Hunger haben, ambitioniert sein. Es wird kein Selbstläufer, an die Europacup-Plätze heranzukommen. Wenn wir dieselben Fehler machen, können wir wieder Probleme bekommen. Aus meiner Sicht ist im Fußball nichts selbstverständlich."

… die Möglichkeit der Rückkehr in die Krise: "Ich bin optimistisch, aber wenn wir nicht weiter diese Wettkampfmentalität entwickeln, können wir dieselben Fehler wieder machen. Ohne diese gute Mentalität, ohne Erfolgshunger und Gier sind wir nicht konkurrenzfähig. Wir arbeiten daran, dass das nicht wieder vorkommt."