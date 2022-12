"Das darf nicht sein": Eine Sache ärgert Streich besonders

Das Testspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC hat der SC Freiburg zwar mit 3:2 gewonnen, Trainer Christian Streich war trotzdem nicht so ganz zufrieden mit der Leistung seiner Spieler.

Seit Montag sind bis auf die fünf WM-Teilnehmer Günter, Ginter, Doan, Jeong und Kyereh alle Nationalspieler wieder zurück in Freiburg - eine Woche später als ihre Kollegen. Deshalb kamen beim zweiten Test der Wintervorbereitung im Dreisamstadion gegen den KSC (3:2) auch nicht mehr so viele U 23-Spieler zum Einsatz wie eine Woche zuvor gegen Luzern (2:2).

In der ersten Halbzeit des auf zweimal 60 Minuten angesetzten Spiels unter Ausschluss der Öffentlichkeit waren es Kenneth Schmidt als Linksverteidiger und Yannik Engelhardt. Der 21-jährige Leihspieler von Werder Bremen war Sturmpartner von Michael Gregoritsch, und spielte damit auf einer für ihn ungewohnten Position, da er in der 3. Liga im Mittelfeld eingesetzt wird. In der zweiten Hälfte kam Innenverteidiger Andi Hoti aus dem Drittliga-Team zum Einsatz, der von Inter Mailands U 19 an den Sport-Club ausgeliehen ist.

Sowohl die Freiburger als auch die Karlsruher spielten in den zweimal 60 Minuten mit komplett unterschiedlichen Mannschaften, der KSC wechselte zudem nach einer Stunde das System, von einer Viererkette zur Dreierkette. Die Freiburger setzten beide Male auf das auch in der Liga meist praktizierte 4-4-2.

Das darf nicht sein, dass wir in zwei Spielen zwei Standardtore kriegen. Christian Streich

"Wir waren am Anfang nicht so richtig drin, aber das erste Spiel war besser, da war ich zufrieden, nur mit dem Torabschluss nicht. Mit dem zweiten Spiel war ich nicht so zufrieden, insgesamt war es durchwachsen", sagte SC-Trainer Christian Streich. Anlaufen, Organisation und Zweikampfverhalten seien nicht gut genug gewesen.

Am meisten geärgert hat er sich über den KSC-Treffer von Daniel Gordon, der die Führung von Michael Gregoritsch ausglich. "Wir haben letzte Woche ein Standardtor gekriegt und jetzt schon wieder. Das darf nicht sein, dass wir in zwei Spielen zwei Standardtore kriegen, das passiert uns normalerweise nicht, da waren wir nicht gut genug organisiert und nicht konzentriert genug", erklärte Streich.

Gegen Luzern hatte der SC ein Kopfballtor nach einer Ecke kassiert, diesmal köpfte Gordon nach einem Freistoß von Paul Nebel ins Tor.

Schade sorgt für Sieg

Dass die Freiburger trotzdem gegen den Zweitligisten gewannen, lag vor allem an zwei sehr guten Aktionen von Kevin Schade, der das 2:1 schoss und das 3:1 von Lucas Höler vorbereitete. Nils Petersen lupfte den Ball in seinen Lauf und hatte dabei die Schnelligkeit des Offensivspielers genau richtig eingeschätzt, der den Ex-Freiburger Kai Eisele im KSC-Tor überwand. Keine Minute später setzte sich Schade auf der rechten Seite durch und passte vors Tor zu Höler, der verwandelte.

Genau wie Roland Sallai, der nach seiner Augenbodenfraktur wie schon in der Vorwoche ohne Maske spielte und die Vorlage zu Gregoitschs Treffer lieferte, kurbelt auch Schade den Konkurrenzkampf weiter an. "Die sind jetzt gesund und kämpfen um die Plätze vorne, das sieht man", sagte Streich. Das gilt auch für Höler, der ebenfalls längere Zeit gefehlt hat.

Wenn alle drei fit bleiben, dürfte sich die Kaderqualität der Breisgauer weiter erhöhen. Außer den WM-Fahrern fehlten beim Test gegen den KSC auch Hugo Siquet, Merlin Röhl und Kimberly Ezekwem, die nach Krankheiten beziehungsweise Verletzungen noch nicht fit genug sind. Ezekwem kann nach langer Pause zumindest wieder teilweise mit der Mannschaft trainieren.

Statistik

SC Freiburg (erste HZ): Flekken - Schmid, Gulde, Lienhart, Schmidt - Eggestein, Keitel - Sallai, Weißhaupt - Engelhardt, Gregoritsch

Karlsruher SC (erste HZ): Gersbeck - Jung, Kobald, O'Shaughnessy, Brosinski - Gondorf, Wanitzek - Choi, Cueto - Kaufmann, Schleusener

SC Freiburg (zweite HZ): Uphoff - Sildillia, Hoti, Schlotterbeck, Kübler - Wagner, Höfler - Schade, Grifo - Höler, Petersen

Karlsruher SC (zweite HZ): Eisele - Franke, Gordon, Ballas - Arase, Breithaupt, Jensen (98. Mirkovic), Rossmann - Nebel - Batmaz, Rapp

Tore: 1:0 Gregoritsch (56.), 1:1 Gordon (73.), 2:1 Schade (89.), 3:1 Höler (90.), 3:2 Mirkovic (114.)