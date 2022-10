"Das darf man nicht verschweigen"

Souverän. So kann man das 3:0 der TSG Hoffenheim beim FC Schalke 04 am Freitagabend durchaus überschreiben. Allerdings sollte sich vom klaren Resultat niemand im Kraichgau blenden lassen.

Denn da war der Pfostenschuss von Florent Mollet kurz nach der 1:0-Führung. Und auch nach dem 2:0 durch Munas Dabbur - die anderen beiden TSG-Treffer steuerte Robert Skov per Strafstoß bei - hatten die Gäste Fortuna auf ihrer Seite, als Marius Bülters Kopfball ebenso nur ans Aluminium ging. "Man darf ja nicht verschweigen, dass wir heute in der ein oder anderen Situation auch Glück hatten", legte Christoph Baumgartner, der ob des Ausfalls von Andrej Kramaric (Schlag aufs Sprunggelenk) diesmal wieder auf die Acht nach hinten gerückt war, im Nachgang den Finger in die Wunde. Allerdings wusste der Österreicher auch: "Das gehört dazu. Und wenn du selbst dann deine Gelegenheiten nutzt, dann haben wir eine Mannschaft, mit der man rechnen muss."

"Wir haben verdient gewonnen. Wir machen jede Woche einen Schritt nach vorn", befand Doppel-Torschütze Skov, doch auch der Däne musste zugeben: "Auch Schalke hatte Chancen, dann kann so ein Spiel auch anders laufen." Die Kraichgauer sind dahingehend ein gebranntes Kind gewesen in der jüngeren Vergangenheit. Zuletzt gegen Werder Bremen (1:2) und bei Hertha BSC (1:1) verpassten sie es, frühzeitig für eine Entscheidung zu sorgen - die Gelegenheiten gaben das durchaus her. Entsprechend hatte auch Trainer André Breitenreiter den Fokus in der Arbeit unter der Woche auf den Abschluss gelegt, was in Gelsenkirchen fruchtete.

Auch Breitenreiter war die Phase nach dem Führungstreffer "zu passiv", wie der 49-Jährige ausführte: "Wir haben den Gegner zurück ins Spiel kommen lassen. Dann hatten wir etwas Glück, dass wir einige Momente ohne Gegentor überstanden haben." Anders als gegen die Hanseaten und die Hauptstädter, so dass am Ende der erste Dreier nach drei sieglosen Partien stand, seit dem 4:1 gegen Mainz 05 am 10. September. Den Eindruck vom Freitag zu bestätigen gilt es bereits am Dienstag in der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), erneut gegen Schalke, diesmal vor heimischem Publikum.