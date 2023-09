"Das darf ihm nicht passieren": Rehm ärgert sich über frühen Platzverweis

Bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SSV Ulm 1846 Fußball wurde ein Platzverweis in der 13. Minute zur Schlüsselszene. Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm ärgerte sich über die Rote Karte, hatte aber auch Lob für seine Mannschaft übrig.

Am Sonntagnachmittag war der Überraschungsaufsteiger aus Ulm (erste eine Niederlage) vor knapp 9000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion zu Gast. Mannheim, das ebenfalls ordentlich gestartet war (sieben Punkte), wollte auch im dritten Heimspiel der Saison ungeschlagen bleiben.

Unnötig hartes Einsteigen von Riedel

Dass das am Ende nicht klappte, hatte unmittelbar mit einer Szene in der 13. Spielminute zu tun: Julian Riedel war im Mittelfeld gegen Leonardo Scizenza zu spät gekommen und hatte den Offensivmann überhart getroffen und völlig unnötig auf Kniehöhe abgeräumt. Schiedsrichter Timo Gansloweit, der mit dem hitzigen Duell ohnehin enorm viel zu tun gehabt hatte, hatte direkt Rot gezückt.

"Das darf ihm nicht passieren, das weiß er selber, das hat er auch schon gesagt", ärgerte sich Waldhof-Coach Rüdiger Rehm nach dem Spiel bei "MagentaSport" und fügte hinzu: "Den muss er ablaufen. Er ist so schnell, da kann er den Spieler eigentlich nur mit Körperkontakt packen." Im Großen und Ganzen "keine gute Aktion".

Auch Jans fliegt vom Platz

Zu zehnt waren die Mannheimer daraufhin durch einen Treffer von Lucas Röser (36.) schnell in Rückstand geraten. In der Folge war der SVW zwar bemüht und warf alles rein, doch am Ende fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive. Ein weiterer Platzverweis von Laurent Jans - der Defensivmann sah in der Schlussphase Gelb-Rot wegen Ballwegschießens (86.) - machte die Sache nicht leichter. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Die sollten alles raushauen, das haben sie getan, wir haben uns leider nicht belohnt. Waldhof-Coach Rüdiger Rehm

Dennoch nahm Rehm auch Positives aus dem Duell mit dem Aufsteiger mit, hob dabei speziell die "Moral", den "Kampf" und "die Fans, die uns unterstützt haben" hervor. "Die sollten alles raushauen, das haben sie getan, wir haben uns leider nicht belohnt", analysierte der Mannheimer Coach. "Ich denke, wir hätten es schon verdient gehabt, dass ein Ding da irgendwie reinrutscht."

"Vor allem, weil wir es uns selber zuzuschreiben haben", sei die Enttäuschung beim SV Waldhof nach dem Spiel groß. Positiv blieb dennoch: "Der aufopferungsvolle Kampf war auf jeden Fall da." Die Einstellung gilt es für die Rehm-Elf am kommenden Samstag zu beweisen, wenn Waldhof in Saarbrücken zu Gast ist (14 Uhr, LIVE! bei kicker).