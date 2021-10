Das Comeback rückt näher: Thuram wieder dabei

Das lange Warten hat ein Ende: Marcus Thuram mischte am Dienstag erstmals wieder im Mannschaftstraining mit. Trainer Adi Hütter ist zufrieden.

Am zweiten Spieltag bei der 0:4-Niederlage in Leverkusen ereignete sich die folgenschwere Aktion, die Thuram seit dem 21. August mit einem Innenbandriss im rechten Knie zur Spielpause zwingt. Am Dienstag folgte für den Franzosen der nächste Schritt auf dem Weg zum Comeback: Erstmals seit der Verletzung nahm Thuram wieder am Mannschaftstraining teil. Zwar konnte er noch nicht sämtliche Übungen gemeinsam mit den Kollegen absolvieren, aber Hütter zeigte sich mit den Eindrücken, die sein Angreifer hinterließ, zufrieden. "Es sah bei ihm gut aus, so dass er bald wieder komplett mit der Mannschaft trainieren kann", sagte der VfL-Coach.

Bensebaini "ist auf einem guten Weg zurück"

Schon etwas weiter als Thuram ist Ramy Bensebaini, der am Dienstag die komplette Einheit mitmachen konnte. Vor knapp drei Wochen hatte sich der Linksverteidiger eine Fußverletzung zugezogen und könnte, wenn er die Belastung in den nächsten Trainingseinheiten gut verkraftet, für das anstehende Auswärtsspiel am Samstag bei Hertha BSC eine Kaderalternative darstellen. "Er ist auf einem guten Weg zurück", bestätigt Hütter.

Hofmann: Kleine Verschnaufpause zur Förderung der Regeneration

Definitiv dabei sein wird in der Hauptstadt Jonas Hofmann, auch wenn der zurzeit ganz starke Offensivmann (drei Tore in den vergangenen fünf Einsätzen) beim Start in die neue Trainingswoche nicht auf dem Rasen anzutreffen war. Der 29-Jährige arbeitete individuell im Kraftraum. Der Grund: Hofmann hatte beim Spiel gegen den VfB Stuttgart (1:1) einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen. Trotzdem hielt der Torschütze zum 1:1 bis zum Schlusspfiff durch, spulte mit 12,4 Kilometern sogar die höchste Laufleistung ab und setzte auch bei der Anzahl der Sprints (31) die Bestmarke. Die kleine Verschnaufpause zur Förderung der Regeneration, damit der fürs Borussen-Spiel eminent wichtige Hofmann am Samstag wieder voll angreifen kann - "morgen", kündigte Hütter an, "wird Jonas wieder ganz normal trainieren."