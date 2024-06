"Das Chaos nutzen": Struber erklärt seinen Plan mit Köln

Kölns neuer Trainer Gerhard Struber nimmt die Favoritenrolle mit dem 1. FC Köln in der 2. Liga an und erklärt seine Philosophie. Ex-Profi Sascha Bigalke soll zukünftig den Talenten helfen.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist immer noch kein Ende in Sicht. "Das ist meine erste Pressekonferenz, die so lange dauert", gibt Gerhard Struber zu und schmunzelt. Der 47-Jährige hat mit RB Salzburg in der Champions League gespielt, aber beim 1. FC Köln ist das eine andere Sache. 41 Minuten lang werden er und Sport-Geschäftsführer Christian Keller mit Fragen gelöchert, nach 41 Minuten ist Schluss. Ein kleiner Vorgeschmack auf das öffentliche Interesse am Rhein, aber für Struber scheint das kein Problem zu sein: "Es ist Interesse und Freude am FC, daher stelle ich mich gern."

Struber nimmt die Favoritenrolle an

Am Montagmittag leitet der Österreicher seine erste Trainingseinheit am Geißbockheim, seit Freitag begleitet der Coach bereits die Leistungsdiagnostik der Profis. "Für mich ist es ein sehr schnelles und sehr tiefes Eintauchen in die FC-Welt", sagt er und erklärt, wieso ihn die angesichts von Abstieg und Transfersperre nicht gerade einfache Aufgabe im Rheinland reizt.

"Ich will mit einem großen Klub in Deutschland wieder dahin finden, was die Fans und die Stadt verdienen: die Bundesliga", kündigt Struber an und sackt damit gleich auch die Favoritenrolle für die kommende Saison ein. Die Rückkehr in die Erstklassigkeit soll es sein, eine Schonfrist gibt sich der neue Mann im Trainerbüro nicht.

Wir wollen dem Gegner Zeit und Raum nehmen. Kölns neuer Trainer Gerhard Struber

Was die Fans auf dem Rasen erwartet umreißt Struber nur grob. "Vertikal" will er spielen und "proaktiv agieren". Pressing spielt eine große Rolle in seiner Spiel-Philosophie, schließlich wurde der südlich von Salzburg geborene Fußballlehrer im RB-Universum fußballerisch sozialisiert.

"Dem Gegner Zeit und Raum nehmen", nennt Struber das, sein Team soll "der anderen Mannschaft wenig Hoffnung geben." Wer auch immer gegen den FC antritt soll "wenige Chancen haben, sich zu organisieren. Dieses Chaos wollen wir nutzen". Struber weiß aber auch, dass der Bundesliga-Absteiger oft mit viel Ballbesitz gegen tief stehende Abwehrreihen agieren muss. "Auch dann braucht es Lösungen, die werden wir haben."

Dafür hat er mit seinen Landsmännern Thomas Hickersberger und Bernd Eibler zwei Assistenten an seiner Seite, die mit unterschiedlichen Aufgabengebieten mit den Spielern arbeiten sollen. Der 50 Jahre alte Hickersberger soll sich vor allem um das Spiel mit Ballbesitz und die Standards kümmern, Eibler, wie Struber ein Schüler der RB-Schule, wird sich ums Pressing kümmern.

Bigalke kümmert sich um die Profis

Und Keller bestätigte noch eine weitere Personalie im Trainerstab: Ex-Profi Sascha Bigalke, selbst von 2012 bis 2014 in Köln aktiv, wird Spielerentwicklertrainer und soll zukünftig die bessere Integration von Talenten in den Profikader organisieren.

Einige davon werden auch in den kommenden Wochen bereits unter Struber trainieren. Der bezeichnet sich selbst als einen Trainer, der "mit Herz und Hirn handelt". Jetzt gelte es, in Köln "das Schiff zu stabilisieren". Strubers klare Worte an die FC-Fans: "Wir wollen so schnell wie möglich zurück in die Bundesliga." Das umzusetzen, hat er selbst in der Hand.