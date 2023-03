"Das bringt uns nicht weiter": Klares Signal an die Bielefelder Fans

Arminia Bielefeld hat zum vierten Mal in Serie nicht gewonnen, dabei sah es bei Eintracht Braunschweig zwischenzeitlich sehr gut aus - aber eben nur zwischenzeitlich.

Eine 3:0-Führung nach 21 Minuten und dennoch kein Auswärtserfolg sowie das Verweilen auf Relegationsplatz 16 stehen Bielefeld nach der Auswärtspartie am Sonntagnachmittag beim direkten Konkurrenten Braunschweig zu Buche. So gut der DSC auch startete, so schlecht agierte er über fast 70 Minuten im Anschluss.

Wir hatten alles in der eigenen Hand und haben ab der 30. Minute nichts mehr von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Jomain Consbruch

"Wir hatten heute nach dem 3:0 alles in der eigenen Hand und haben ab der 30. Minute nichts mehr von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In diese Situation dürfen wir gar nicht erst kommen", konsternierte Jomain Consbruch nach der gefühlten Niederlage in Braunschweig (Endstand: 3:3). Am 21-Jährigen lag es definitiv nicht, der Bielefelder tat alles mögliche für wichtige drei Punkte, steuerte er doch zwei Vorlagen und ein Tor herbei.

Trotzdem brach die Arminia nach dem dritten Treffer völlig ein und kassierte noch bis zur Pause einen Doppelpack von Immanuel Pherai, die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning konnte sogar von Glück reden, dass sie sich mit dieser knappen Führung in die Pause rettete.

"Absteiger"-Rufe nach dem Schlusspfiff gegen die eigene Mannschaft

"Wir sind zu passiv geworden und haben viel zu wenig gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen. Das 3:3 ist die Quittung", erklärte Scherning, dessen Team nach 72 Minuten den Ausgleichstreffer vom eingewechselten Anthony Ujah hinnehmen musste.

Auch die in der Anfangsviertelstunde noch gut gelaunten Fans der Arminia waren nach dem Schlusspfiff außer sich und gaben ihren Unmut Kund, was für Consbruch völlig verständlich war: "Dass unsere Fans wütend sind, da haben sie allen Grund zu. Ich kann das auch total verstehen. "Aus dem Auswärtsblock schrillten allerdings auch "Absteiger"-Rufe, die Lukas Klünter wiederum nicht nachvollziehen kann. "Das bringt uns nicht weiter".

Die Leistung spätestens nach der 30. Minute war erschreckend und ließ viele Fragen offen. Im Spiel nach vorne fand die Arminia so gut wie überhaupt nicht mehr statt und ließ sich vom BTSV in die eigene Hälfte drängen. So gesehen kann das Remis im Eintracht-Stadion sogar noch als Punktgewinn angesehen werden, waren die Braunschweiger dem Siegtreffer doch deutlich näher.

Erst kommt Darmstadt, dann der FCN

Für Bielefeld werden nun die nächsten Wochen entscheidend, erst empfangen die Arminen am kommenden Samstag Tabellenführer Darmstadt (13 Uhr) und dann wartet am 17. März das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Mit 21 Punkten und Platz 16 geht es für den Bundesliga-Absteiger in der entscheidenden Phase der Saison ums nackte Überleben.