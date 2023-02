Das bringt der Spieltag: Verfolgerduell zum Start - Was den HSV und FCH unterscheidet

In der 2. Bundesliga verspricht gleich der Auftakt am Freitagabend ein packendes Verfolgerduell. Abstiegskampf bleibt für die Hälfte aller Teams weiterhin ein Thema. Zeigt sich der "neue HSV" auch gegen Bielefeld? Das bringt der 21. Spieltag ...

Boten am letzten Spieltag beste Unterhaltung: Der HSV gastierte in Heidenheim. IMAGO/imagebroker

Mit reichlich Spektakel und drei Siegen in Serie hat sich der SC Paderborn mal wieder in Stellung gebracht. Am Freitag steht nun das Verfolger-Duell gegen den punktgleichen 1. FC Kaiserslautern an. "Wenn man die Spielweise der Paderborner sieht, ist sie brutal offensiv ausgerichtet. Scheißegal, ob die Mannschaft 2:0 führt oder 0:2 hinten liegt, diese Truppe kennt nur eine Richtung: Das ist Richtung gegnerisches Tor", warnt FCK-Coach Dirk Schuster und wird das wilde 4:3 in Hannover genau studiert haben. In der Tat hat der SCP mit Abstand am meisten Tore erzielt (44) - beste Unterhaltung sollte garantiert sein.

Im zweiten Duell des Tages dürfte Kiel aus dem gesicherten Mittelfeld heraus recht gelassen in Braunschweig antreten. Dagegen befindet sich die Eintracht - wie mindestens neun weitere Teams in der 2. Liga - noch im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte.

Das gilt am Samstag gleichermaßen für Absteiger Fürth im Spiel gegen Düsseldorf. Nach der enttäuschenden Niederlage beim KSC hatte Trainer Alexander Zorniger eine ausführliche Analyse angekündigt. Sicherlich kein Nachteil für die Franken, dass bei den Fortunen Top-Scorer Kownacki ausfallen wird.

Regensburg hat aus den letzten sieben Spielen nur einen Punkt geholt. Die Quittung dafür lässt sich am letzten Tabellenplatz ablesen. Hoffnung macht der angeschlagene Gegner, denn auch Traditionsverein Hannover 96 hat die letzten drei Partien verloren.

Außerdem hat Magdeburg den FC St. Pauli zu Gast. Der FCM bewies zuletzt trotz schwieriger Lage in der Tabelle große Moral und holte beim 3:2 in Kiel zum Befreiungsschlag aus. Gelingt gegen die Hamburger der nächste Sieg, wären auch die Kiezkicker wieder mittendrin im Kampf um die Klasse.

Spitzenreiter Darmstadt ist am Samstagabend bei Hansa Rostock auf dem Prüfstand. Auf dem Papier eine klare Sache: Während Rostock den zweitschlechtesten Angriff der Liga stellt (18 Tore), steht auf der Gegenseite die beste Abwehr auf dem Platz (16 Gegentreffer).

HSV hat schon 30 verschiedene Spieler eingesetzt

Am Sonntag ist der HSV nach dem emotionalen 3:3 beim FC Heidenheim gegen Bielefeld gefordert. "Das ist der neue HSV", feierte Tim Walter sein Team und dessen Mentalität, "diese Wucht ist nicht aufzuhalten". Eine Bestmarke hat der HSV derzeit übrigens in der Liga: In keinem Verein kamen an den ersten 20 Spieltagen mit 30 Spielern mehr Akteure zum Einsatz wie beim HSV.

Das krasse Gegenteil dazu ist Heidenheim. Coach Frank Schmidt hat bisher gerade mal 21 Spieler eingesetzt. Die Schwaben haben also ein enges Korsett und sind entsprechend eingespielt. Den Ärger über das Remis gegen Hamburg könnte der 1. FC Nürnberg abbekommen. Der Club ist immer noch auf der Suche nach der Form und muss auf der Ostalb vor allem die Basics auf den Platz bringen. Sonst läuft der FCH den Franken davon. Das Team von Schmidt läuft pro Spiel sieben Kilometer mehr als der FCN.

Die Basics scheinen beim SV Sandhausen vor dem Duell mit dem KSC derweil nicht ganz zu passen. Der SVS ist nicht nur das zweikampfschwächste Team, sondern legt auch die wenigsten Kilometer auf dem Platz zurück. Nicht die besten Voraussetzungen als Tabellensiebzehnter …