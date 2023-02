Das bringt der Spieltag: Platztausch in der Ewigen Tabelle? - "Knack-Formel" für die Eintracht

Zwei "unabsteigbare" Teams starten den Spieltag, ehe es am Samstag zum Klassiker zweier lauffauler Teams kommt. In der Ewigen Tabelle der Bundesliga wackelt Platz vier und Werder sollte Standards trainieren. Das bringt der 21. Spieltag ...

Der Freitagabend beginnt mit einem Kellerduell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg. Beide Teams sind übrigens noch nie abgestiegen. Die TSG spielt seit 2008 durchgehend in der Bundesliga, Augsburg seit 2011. Allerdings warten die Kraichgauer seit nunmehr elf Spielen auf einen Sieg. Das Debüt von Trainer Pellegrino Matarazzo ging zuletzt ebenfalls schief. Was macht also noch Hoffnung? Der FCA ist der Lieblingsgegner, acht der jüngsten zehn Duelle wurden gewonnen.

Gladbach winkt Platz 4 in der Ewigen Tabelle

Einen echten Klassiker bietet der Samstagnachmittag mit dem Duell zwischen Mönchengladbach und Bayern München. Während die Borussen zuletzt im Formtief waren, kommen die Bayern derzeit wieder ins Laufen. Apropos Laufen: In der Liga ist nur der VfL Bochum lauffauler als die beiden Klubs. Gladbach (2.247 km) und der FCB (2.244 km) sind mehr als 130 km weniger gelaufen als etwa Laufmeister Köln. Im Fokus dürfte indes Rückkehrer Yann Sommer stehen. Mit dem Keeper im Kasten blieben die Fohlen in den letzten vier Pflichtspielen gegen die Bayern ohne Niederlage. In der "Ewigen Bundesliga-Tabelle" winkt den Gladbachern bei einem Sieg übrigens der vierte Platz.

Die Verfolger aus Freiburg und Leipzig müssen ebenfalls jeweils auswärts ran. Der Sport-Club hat in Bochum eine vermeintlich machbare Aufgabe, allerdings gewann der VfL die jüngsten fünf Heimspiele allesamt. Auch die jüngste Auswärtsbilanz der Freiburger spricht eine deutliche Sprache: Das Team von Christian Streich verlor die letzten drei Spiele bei einer Tordifferenz von 2:14 - nicht die Werte eines Topklubs. Zuletzt im Derby gegen Stuttgart fehlte Streich übrigens gesperrt, nun steht er vor seinem 340. Bundesligaspiel als Freiburg-Coach. Dadurch wird der 57-Jährige mit SCF-Rekordhalter Volker Finke gleichziehen.

Bei Leipzig, das in Wolfsburg gefordert ist, riss gegen Union (1:2) zuletzt die Serie von 18 Pflichtspielen ohne Niederlage. Die beiden Teams haben eine große Gemeinsamkeit, denn sie sind nur schwer ausrechenbar und haben jeweils 15 verschiedene Torschützen in dieser Saison in ihren Reihen. Allerdings sticht bei RBL Nkunku mit zwölf Toren heraus. Nach seinem Außenbandriss könnte der Franzose sein Comeback feiern.

Das größte Manko beim VfB

Alle Alarmglocken schrillen beim VfB Stuttgart vor dem Duell gegen den 1. FC Köln. Das jüngste Team der Liga ist nach sechs sieglosen Spielen auf einem Abstiegsplatz angekommen. Das größte Manko der Schwaben? Womöglich die mangelhafte Chancenverwertung: Bei den erspielten Chancen ist der VfB im Mittelfeld der Liga, allerdings hat nur Schalke (16,3 Prozent) eine miesere Chancenverwertung als Stuttgart. Einen Ersatz für den verletzten Guirassy ist am Neckar weit und breit nicht in Sicht.

Die "Knack-Formel" für die Eintracht

Derweil kann sich Eintracht Frankfurt vor dem Topspiel am Samstagabend gegen Werder Bremen auf Kolo Muani verlassen. Der Franzose ist der Topscorer der Liga mit neun Toren und 13 Vorlagen. Wie ist die Eintracht für Werder zu knacken? Über Standards. Die Statistik belegt die Schwäche deutlich: Sieben Gegentore nach Ecken sind Ligatiefstwert. Ergänzt durch die Gegentreffer nach Freistößen (4), durch direkte Freistöße (1) und Einwürfe (1) steht die Eintracht bei 13 Gegentoren - auch damit ist sie Schlusslicht der Liga.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Schalke

Der vollgepackte Sonntag geht mit der Partie zwischen Union und Schalke aus den Startlöchern. Es spricht eigentlich alles für die Köpenicker. Schalker Chancentod trifft auf eiskalte Eiserne, die ligaweit die beste Chancenverwertung habe. Union traf bereits nach neun Ecken, Schalke überhaupt nicht. Die Liste lässt sich zugunsten des Tabellenzweiten fast beliebig erweitern und doch gibt es einen Mutmacher für Königsblau. Dreimal in Serie blieben die Schalker ohne Gegentor. Fehlt also eigentlich nur noch ein eigener Treffer, dann wäre auch die 37 Spiele fortdauernde, historische Serie ohne Auswärtssieg endlich getilgt.

Am frühen Abend hat Dortmund Hertha BSC zu Gast. Der BVB ist in der Liga auf einer Euphoriewelle unterwegs und Brandt kennt das Erfolgsgeheimnis: "Wir treffen zum richtigen Zeitpunkt momentan." Es darf sogar wieder vom großen Coup geträumt werden angesichts der engen Tabellenkonstellation. Da kommen die auswärtsschwachen Berliner aus Dortmunder Sicht doch eigentlich wie gerufen.

Der Schlussakkord wird in Leverkusen von Bayer und Mainz 05 angestimmt. Der FSV gewinnt die wichtigen Spiele gegen die direkten Konkurrenten im Keller und ist deswegen aus dem Gröbsten raus. Die Werkself möchte die Aufholjagd in der Liga fortsetzen (sechs der letzten acht Spiele gewonnen), um die internationalen Plätze im Visier behalten. Was Xabi Alonso gerne vermeiden würde, wäre das 400. Unentschieden in der Vereinshistorie (hier geht es zur Ewigen Tabelle der Bundesliga...)