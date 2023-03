Das bringt der Spieltag: Hertha-Novum, Schalke auf Platz 7 und Matarazzo auf Slomkas Spuren

Elf Spieltage und 33 Punkte sind noch zu vergeben in der Saison 2022/23. Da können oben wie unten noch viele Träume wahr werden. Doch was steckt alles im 24. Spieltag?

Köln - Bochum: Nur ein Fakt spricht für den VfL

Erstmals seit dem 10. Spieltag ist Bochum wieder Tabellenletzter und hat entsprechend Druck auf dem Kessel, wenn am Freitagabend das Flutlicht in Köln angeht (20.30 Uhr). Spätestens seit der üblen Vorstellung im Derby gegen Schalke herrscht Untergangsstimmung an der Castroper Straße, weil 2023 sechs der acht Spiele verloren gingen. In der kicker-Datenbank spricht denn auch so gut wie alles für den FC, doch ein kleiner Fakt macht vielleicht Hoffnung: Köln verlor die jüngsten fünf Freitagsspiele allesamt. Also Flutlicht an und Rote Laterne aus?

Bayern - Augsburg: Erdrückende Bayern-Dominanz mit Schönheitsfehler

Am Samstag sind die Machtverhältnisse im bayrischen Derby klar. Der FC Bayern erspielte sich ligaweit die meisten Chancen, hat die besten Zweikampfwerte, die beste Passquote, den meisten Ballbesitz, gab die meisten Torschüsse ab. Und Augsburg? Bei all diesen Statistiken ist der FCA Schlusslicht. Dennoch kassierte der FCB in Augsburg die einzige Niederlage der Hinrunde. Ein Szenario, dass sich die Bayern angesichts der Tabellenkonstellation kein zweites Mal leisten sollten.

Leipzig - Gladbach: Ewige Tabelle als Trostpflaster

RB Leipzig hat sich aus dem Meisterrennen nach Niederlagen gegen die Konkurrenten Union und in Dortmund verabschiedet und muss in der Partie gegen Gladbach die Champions League verteidigen. Trotzdem hat sich das Blatt gewendet. Denn nach dem 3:0-Hinrundensieg über RB rangierten die Fohlen vier Punkte vor den Sachsen, jetzt hat die Borussia zwölf Punkte Rückstand. Ein Trost? In der Ewigen Tabelle hat Gladbach 2332 Punkte mehr auf dem Konto. Außerdem winkt dort Platz vier, der VfB Stuttgart ist nur noch zwei Punkte voraus.

Frankfurt - Stuttgart: VfB mit Kopfballtraining gegen den Auswärtsfluch?

Die abstiegsbedrohten Schwaben müssen in Frankfurt ran, dort schielt die Eintracht natürlich noch Richtung Königsklasse und hat drei Punkte fest im Blick. Denn der VfB wartet seit 21 Auswärtsspielen auf einen Dreier. Wie könnte Stuttgart also dennoch gewinnen? Standards dürfte Bruno Labbadia diese Woche verstärkt trainiert haben. Die SGE kassierte bereits 15 Gegentreffer nach ruhenden Bällen. Am besten die Kugel hoch reinschlagen, könnte dabei die Devise sein. Die Hessen kassierten bereits elf Gegentor per Kopf - Ligahöchstwert.

Mainz - Hertha: Ein Novum als Warnung für Berliner

Nach vier Siegen in Serie hat sich der 1. FSV Mainz 05 aus dem Tabellenkeller katapultiert und trifft auf die schwer taumelnde Hertha. Die Berliner sorgen mit ihrem 14. Rang und 20 Punkten für ein Novum. Noch nie lag ein Team mit maximal 20 Zählern nach 23 Spieltagen so gut platziert. Das sollte als Warnung für die prekäre Situation von Hertha reichen.

Schalke - Dortmund: Derby-Duo in der Rückrunde noch ungeschlagen

Am Samstagabend (18.30 Uhr) treffen Schalke und Dortmund zum 100. Mal im brisanten Revierderby aufeinander und die Sache ist gar nicht mehr so klar, wie vor einigen Wochen noch gedacht. Der BVB kommt zwar mit sechs Ligasiegen in Serie und dem Ziel, um die Meisterschaft mitzuspielen. Doch auch die formstarken Schalker haben noch kein Spiel in der Rückrunde verloren (Platz sieben in der Tabelle). Nach vier torlosen Remis folgten zuletzt zwei Siege gegen die direkte Keller-Konkurrenz (Stuttgart, Bochum). Gibt es also ein weiteres verrücktes Derby? In jüngerer Zeit blieb vor allem das 4:4 vom November 2017 hängen, als Schalke ein 0:4 in Dortmund aufholte (alle bisherigen Revierderbys finden Sie hier…)

Freiburg - Hoffenheim: Matarazzo auf Slomkas Spuren?

Nachdem sich die Gemüter hoffentlich wieder abgekühlt haben, kommt der Sonntag mit drei Partien daher. Freiburg und Hoffenheim (15.30 Uhr), das vor seinem 500. Bundesligaspiel steht, eröffnen. Die TSG blickt trotz Trainerwechsel auf eine niederschmetternde Bilanz: aus den letzten 13 Spielen wurden gerade mal zwei Punkte geholt. Liegt es am Alter? Beim letzten Spiel in Mainz hatte das Team ein Durchschnittsalter von 28,2 Jahren - bisheriger Höchstwert für die Kraichgauer. Pellegrino Matarazzo ist mit vier Niederlagen bei der TSG. Bundesligarekord sind sechs Pleiten zum Start in eine Amtszeit, das passierte zuletzt Mirko Slomka 2010 bei Hannover.

Werder - Leverkusen: Im Niemandsland

In der neutralen Zone bewegen sich Werder und Leverkusen (17.30 Uhr). Allerdings sind die Ansprüche bei Bayer eigentlich höher. Mit Blick auf den enttäuschenden Rang neun in der Tabelle, der nicht annähernd das Potenzial des auf die Champions League ausgerichteten Kaders widerspiegelt, erklärte Andrich zuletzt unverblümt: "Wir stehen auch aus einem guten Grund da, weil wir in vielen Spielen unsere Leistung nicht gebracht haben." Der Werkself fehlt es einfach an Konstanz. Die Chance für Werder.

Wolfsburg - Union: Was der VfL mit dem BVB gemein hat

Wird Wolke sieben, auf der Union seit Monaten schwebt, langsam löchrig? In der Liga blieben die Eisernen zuletzt dreimal in Folge ohne Tor. Zudem verlor Union alle drei Auswärtsspiele in Wolfsburg zu Null (19.30 Uhr). Nur bei einem weiteren aktuellen Bundesligisten sind die Köpenicker noch ohne Punkt: Borussia Dortmund.