Das bringt der Spieltag: Der VfB und sein Déjà-vu mit Platz 1 - Navigationsgerät auf "Albstüble"

Stuttgart eröffnet als Tabellenführer den 2. Spieltag und hat dabei ein Déjà-vu, das Sorgen bereitet. Hoffenheim muss sich auf den Heidenheimer Schlossberg navigieren lassen. Bochum sollte sein Phlegma gegen den BVB ablegen. Bayerns unheimliche Serie wurde nur von Augsburg unterbrochen. Das alles bringt der 2. Spieltag...

Stuttgart - Leipzig: Böse Erinnerungen beim VfB

Der VfB Stuttgart geht am Freitagabend als Tabellenführer in den 2. Spieltag. Wie viel das wert ist? Das müssten die Schwaben selbst am besten wissen. In der Saison 2021/22 stand der VfB nach einem 5:1 über Fürth ebenfalls ganz oben. Endo, der bekanntlich nicht mehr als Retter taugt, sicherte am letzten Spieltag in buchstäblich letzter Sekunde den Klassenerhalt. Was hat das mit dieser Saison zu tun? Am 2. und 3. Spieltag warten mit Leipzig und Freiburg die gleichen Gegner wie vor zwei Jahren. Die Sachsen werden sich gerne erinnern, überrollten sie Stuttgart doch mit 4:0. Die jüngsten Abgänge von Mavropanos und Endo haben das Team zudem geschwächt.

Bochum - Dortmund: Legt der VfL sein Lauf-Phlegma ab?

Bochum hatte zuletzt in Stuttgart allerdings nicht den Eindruck, dass der VfB sehr geschwächt daher kam, wurde das Team des gebürtigen Schwaben Thomas Letsch doch mit 0:5 versohlt. Losilla sprach der Mannschaft gleich mal die Bundesliga-Tauglichkeit ab. Augenscheinlich war neben spielerischen Defiziten die miese Laufleistung. Der nächste Gegner Borussia Dortmund spulte etwa acht Kilometer mehr ab (die gewohnt starken Heidenheimer fast 16 Kilometer - zur Laufleistung aller Teams …). Auch bei den Sprints war Bochum das Schlusslicht. Angst vor dem BVB muss der VfL derzeit aber noch nicht haben, der Motor stotterte zuletzt sehr. Nur drei Chancen wurden beim Arbeitssieg gegen den 1. FC Köln herausgespielt. Da ist noch viel Luft nach oben.

Köln - Wolfsburg: Beim FC klemmt es in der Offensive

Seit Montag ist Alidou ein Spieler des 1. FC Köln und beim Blick in die Statistik wird klar, warum. Bei den Kölnern zwickt es schon länger im Angriff, was nicht nur mit den jüngsten personellen Problemen zu tun hat. Denn beim 0:1 in Dortmund blieb das Team von Coach Steffen Baumgart schon zum neunten Mal in diesem Kalenderjahr torlos und damit öfter als jeder andere aktuelle Bundesligist. So könnte der Flügelstürmer gegen Wolfsburg womöglich direkt debütieren.

Heidenheim - Hoffenheim: Navigationsgerät auf "Albstüble"

Die Wolfsburger in Person von Wind (Doppelpack) haben Neuling Heidenheim das Bundesliga-Debüt vermasselt. Jetzt fiebert die ganze Ostalb dem ersten Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim entgegen. Für alle Gästefans empfiehlt es sich, dem Navigationsgerät klare Hinweise zu geben, nicht dass es einen ins bayerische Heidenheim leitet. Zieladresse "Albstüble" in der Schlosshaustraße 162 sollte funktionieren. Dann wird man zielsicher zum höchstgelegenen Stadion im deutschen Profifußball geleitet (555 Meter über NN). Wer noch Zeit hat, kann sich dort als Vorspeise auf die Partie eine kräftige Rinderbrühe mit Herrgottsbscheißerle reinziehen. Denn wer beim FCH bestehen will, muss zumindest läuferisch dagegenhalten können.

Darmstadt - Union: Offensichtliche Trainingsinhalte

Union hat sich zwar äußerst prominent verstärkt, allerdings war es zum Saisonauftakt mit Behrens ein altbekanntes Gesicht, das sich mit drei Kopfballtoren ins Rampenlicht katapultierte. Denn Behrens ist der erste Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Saison 1998/99, dem ein Kopfball-Dreierpack in der Bundesliga gelungen ist. Bereits in der Vorsaison war Union mit 13 Kopfballtoren (zusammen mit Freiburg) das kopfballstärkste Team der Liga gewesen. Die Trainingsinhalte der Darmstädter dürften für diese Woche also bekannt sein.

Gladbach - Leverkusen: 268 Sprints waren der Topwert

Beim Topspiel am Samstagabend sind erstmal alle Augen auf Hofmann gerichtet, der wohl schneller als erhofft an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Entsprechend hat er "gemischte Gefühle" vor der Partie. Natürlich ist es auch für Gladbachs neuen Trainer Gerardo Seoane ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Derweil sprechen die Zahlen zum Spiel eine deutliche Sprache: Gladbach holte aus den jüngsten sieben Spielen gegen Leverkusen nur einen Punkt. Auffallend beim Topspiel gegen Leipzig (3:2) war das hohe Tempo. Die Werkself brachte 268 Sprints auf den Rasen - keine Mannschaft hatte mehr.

Mainz - Frankfurt: Wer tritt zum Elfer an?

Zum Auftakt am Boden zerstört: Ludovic Ajorque. IMAGO/Beautiful Sports

Am Sonntag nimmt Frankfurt den kurzen Weg nach Mainz in Angriff. Dort gab es zuletzt nicht viel zu holen. Der FSV verlor in der Bundesliga nur eines von 15 Heimspielen gegen die Eintracht (sechs Siege, acht Remis). Allerdings muss Ajorque nach zwei Elfmeter-Fehlschüssen beim 1:4 bei Union wieder aufgebaut werden. Mit diesem Novum hat er immerhin einen Eintrag in die Geschichtsbücher der Bundesliga. Ob er den nächsten Elfmeter schießen wird? Die Eintracht würde die Antwort auf diese Frage sicher gerne um einen Spieltag verschieben.

Bayern - Augsburg: Nur der FCA unterbrach unheimliche Bayern-Serie

"Da kannst du richtig einen auf die Glocke kriegen, oder du schaffst die Überraschung", bringt FCA-Trainer Enrico Maaßen die Partie gegen die Bayern auf den Punkt. Sobald die Statistik bemüht wird, bleibt auch wenig, was Augsburg Hoffnung macht. Aber da war doch was. Bayern ist in den jüngsten 116 Spielen (!) nur in einem torlos geblieben. Genau: Beim 0:1 in der Hinrunde beim FCA. Allerdings zeigte sich ausgerechnet die Defensive beim Auftakt mit vier Gegentreffern alles andere als sattelfest …