Das bringt der Samstag bei der Leichtathletik-WM

Das Abschluss-Wochenende bei der Leichtathletik-WM steht an. Am Samstag stehen acht Entscheidungen auf dem Plan.

Heißer Goldanwärter mit dem Stab: Armand Duplantis aus Schweden. AFP via Getty Images

Die deutschen Zehnkämpfer um Leo Neugebauer hoffen auf Edelmetall, ebenso Speerwerfer Julian Weber. Zum Abschluss der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest gibt es an diesem Wochenende ein an Höhepunkten reiches Programm.

Marathon, Frauen (7.00 Uhr): Auf Melat Kejeta vom Laufteam Kassel ruhen die deutschen Hoffnungen. Die 30-Jährige war vor zwei Jahren in Tokio Olympia-Sechste und ein Jahr zuvor Zweite der Halbmarathon-WM. Nach einer Babypause knackte sie in diesem Jahr als Dritte des Ottawa-Marathons die WM-Norm.

Stabhochsprung, Männer (19.25 Uhr): Wenn es bei der WM einen Favoriten gibt, dann ist es Stabhochsprung-Olympiasieger, -Weltmeister und -Weltrekordler Armand "Mondo" Duplantis aus Schweden. Der deutsche EM-Zweite Bo Kanda Lita Baehre fehlt verletzt. Oleg Zernikel - im Vorjahr WM-Fünfter - flog knapp am Finale vorbei.

Kugelstoßen, Frauen (20.15 Uhr): Für das deutsche Trio Sara Gambetta, Yemisi Ogunleye und Julia Ritter geht es in der Qualifikation am Vormittag zunächst um einen Platz im Finale. Titelverteidigerin ist Chase Ealey aus den USA, Jahresbeste ihre Teamkollegin Maggie Ewen.

Spannung über 800 m

800 Meter, Männer (20.30 Uhr): Ein klarer Favorit ist nicht auszumachen. Der Kenianer Emmanuel Wanyonyi war im Halbfinale der Schnellste und hat von allen Finalisten in diesem Jahr die beste Zeit geschafft. Vor einem Jahr war er WM-Vierter.

5000 Meter, Frauen (20.50 Uhr): Kenias großer Star Faith Kipyegon strebt den zweiten Titel nach Gold über 1500 Meter an. Europameisterin Konstanze Klosterhalfen blieb verletzt zu Hause.

Zehnkampf, Männer (21.25 Uhr): In den abschließenden 1500 Metern dürfte sich entscheiden, ob die deutschen Zehnkämpfer für die erhoffte Medaille oder sogar für Gold sorgen können. Unter anderem mit seinem ersten Acht-Meter-Weitsprung bewies der Weltjahresbeste Leo Neugebauer schon am ersten Tag, wozu er fähig ist.

Gelingt Hartmann Wiedergutmachung?

4x100 Meter, Männer (21.40 Uhr): Für das DLV-Quartett geht es erst einmal um den Final-Einzug. 200-Meter-Rekordler Joshua Hartmann erlebte in Budapest mit dem frühen Aus über seine Spezialstrecke eine Enttäuschung.

4x100 Meter, Frauen (21.53 Uhr): Ein Jahr nach Überraschungs-Bronze in Eugene kann die deutsche Staffel um Gina Lückenkemper nach mehreren Ausfällen nicht in Bestbesetzung antreten. Der Final-Einzug muss erst einmal gelingen.