Das bringt der 8. Spieltag: Erfolgsgeheimnisse, 24 Gelbe Karten und die kicker-Note 2,08

Der 8. Spieltag startet am Freitag mit zwei Traditionsvereinen unter Druck und einer dunklen HSV-Serie. Tags darauf steht in Hannover ein brisantes Derby an und am Sonntag tragen ein Absteiger und ein Aufsteiger bereits ein wichtiges Kellerduell aus.

Nürnberg und Bielefeld treffen am Freitagabend aufeinander. Während die Arminen nach dem verpatzen Saisonstart bereits mit einem Trainerwechsel reagiert haben, führt der Club diese Debatte laut Sportvorstand Dieter Hecking nicht. "Ruhe bewahren und intensiv arbeiten", heißt die Maxime vorerst noch. DSC-Coach Daniel Scherning ist nach drei Spielen noch ungeschlagen und vor allem die Moral und Mentalität stimmte zuletzt.

Hamburgs düstere Bilanz

Beim HSV stimmte zuletzt vor allem die Defensive. Denn drei Gegentreffer nach sieben Partien gab es in der Liga zuletzt vor zehn Jahren. Jetzt muss das Team von Tim Walter nach Kiel zum Nordderby und die Störche sind nicht gerade der Lieblingsgegner. Kein einziges seiner Zweitligaduelle mit Holstein konnte der HSV bisher gewinnen (0/5/3).

Brisantes Derby in Hannover

Am Samstag ist das Team der Stunde dran. Nach vier Siegen in Serie trifft Hannover 96 im Derby auf Eintracht Braunschweig. Ein Gesicht des Erfolgs ist Maximilian Beier. Drei Mal in Folge besorgte der Youngster zuletzt den Führungstreffer für das Team von Stefan Leitl. Die Eintracht kommt wieder deutlich selbstbewusster daher, ist doch der erste Sieg endlich eingetütet und das Gästekontingent mit über 4000 Tickets natürlich ausgeschöpft.

Tabellenführer Paderborn ist weiter im Flow und empfängt Jahn Regensburg. Sofort ins Auge sticht dabei die Offensive: Bei 21 Toren nach sieben Spieltagen kann die Konkurrenz nur staunen. 55 Chancen hat sich der SCP bereits herausgearbeitet. Der Jahn sollte vor allem Platte (sechs Tore) und Pieringer (vier) an die Leine legen.

Heidenheim so gut wie nie: "Die Bravo-Zeiten sind vorbei"

Der KSC weiß im dritten Duell des Tages genau, was auf ihn zukommt, wenn Heidenheim zu Gast sein wird. Der FCH betreibt einen immensen Aufwand, spult mit Abstand die meisten Kilometer der Liga ab und bringt Kampfgeist und Leidenschaft auf den Rasen. Einmal mehr hat es Coach Frank Schmidt ganz offensichtlich geschafft, die Abgänge im Sommer zu kompensieren. 14 Punkte nach sieben Spielen? Gab es auf der Ostalb noch nie. Die Tabelle wollte sich Schmidt dennoch nicht ausschneiden: "Die Bravo-Zeiten sind vorbei."

Am Samstagabend sind die gefrusteten Düsseldorfer gegen Rostock dran. In Heidenheim bot die Fortuna zuletzt eine richtig gute Leistung, ging dennoch leer aus und hatte auch noch vier verletzte Spieler. Kann sich das Team gegen Hansa abreagieren? Die Heimbilanz stimmt jedenfalls. Unter Coach Daniel Thioune ist die Mannschaft seit zehn Spielen zu Hause ungeschlagen.

Neuling Kaiserslautern setzt auf Erfahrung

Am Sonntag ist wieder der starke Aufsteiger Kaiserslautern im Duell mit Darmstadt gefragt. Was macht die Pfälzer eigentlich so stark? Auffällig sind zwei Werte: Der FCK bringt mit 28,4 Jahren im Durchschnitt das älteste Team auf den Platz (Darmstadt: 26,7 Jahre) und hat ligaweit immer noch die beste Chancenverwertung. Was können die Lilien dem entgegensetzen? Den notenbesten Feldspieler der bisherigen Saison: Braydon Manu (2,08).

Das genaue Gegenteil vom FCK sind die Fürther. Die Franken sind mit 24,7 Jahren bisher die jüngste Truppe der Liga (Gegner Magdeburg: 25,1 Jahre). Ausgezahlt hat sich das allerdings nicht. Der Absteiger ist das einzige Team ohne Sieg. So kommt es gegen Aufsteiger Magdeburg schon zu einem echten Kellerduell (beide vier Punkte). Saisonübergreifend ist die Sieglos-Serie der Spielvereinigung mittlerweile auf 21 Pflichtspiele angewachsen.

Sandhausens Kartenbilanz sticht heraus

St. Pauli hat zudem noch Sandhausen zu Gast am Millerntor. Hier gilt es für die Hamburger, sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen, denn es dürfte eine Menge Zweikämpfe geben. Der SVS hat an den ersten sieben Spieltagen bereits 24 Gelbe Karten in seiner Statistik stehen (St. Pauli: 19). Doch ist das ein Erfolgskriterium? Wohl kaum. Tabellenführer SC Paderborn löst seine Probleme spielerisch und wurde bisher nur elf Mal verwarnt.