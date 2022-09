Das bringt der 7. Spieltag: "Faule" Läufer, eiskalter Aufsteiger und ein SCP-Erfolgsgeheimnis

Vor dem 7. Spieltag der 2. Bundesliga zeigt die Statistik, dass ein Team schon über 70 Kilometer weniger gelaufen ist als das Topteam. Ein Wert fällt beim SC Paderborn ganz besonders ins Auge und der beste Aufsteiger Kaiserslautern bringt wohl die wichtigste Qualität mit.

Heidenheim setzt den Bestwert der Liga: Platz 1 winkt

Der Freitagabend bringt gleich zwei brisante Duelle. Zwischen Heidenheim und Düsseldorf (beide elf Punkte) kommt es zu einem echten Verfolgerduell auf der schwäbischen Ostalb. Beim Blick in die Statistiken springt sofort ins Auge, dass der FCH dem Rest der Liga im wahrsten Sinne des Wortes davonläuft. Mit 711 Kilometern nach sechs Spieltagen führt das Team von Frank Schmidt diese Statistik mehr als deutlich an. Nur St. Pauli kommt ansonsten noch knapp über 700 Kilometern. Ein Verein, was überrascht, ist abgeschlagen, doch dazu später. Die Fortunen wissen also, dass sie vor allem auch physisch dagegenhalten müssen. Dem Sieger der Partie winkt übrigens zumindest vorübergehend Platz 1.

Keine Trainerdiskussion im Krisenduell

Im Duell zwischen Braunschweig und dem 1. FC Nürnberg ist die Stimmung indes schon jetzt gedrückt und erste Stimmen stellen sich - zumindest bei der Eintracht - hinter den Trainer. Bei einem Punkt aus sechs Spielen ist beim Aufsteiger ordentlich Druck im Kessel. "Michael Schiele ist der richtige Mann", unterstreicht Brian Behrendt. Einen Trainerwechsel hat der Club bereits hinter sich. Co-Trainer Tobias Schweinsteiger ist zum VfL Osnabrück gewechselt. Ansonsten versuchen die Franken, Ruhe zu bewahren. "Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, das ist jetzt der sechste Spieltag", sagt Christoph Daferner stellvertretend.

Endet die Fürther Horrorserie?

Noch deutlich schlechter sieht die Situation im Nachbarort Fürth aus, denn das Kleeblatt hat gerade mal drei Punkte vor dem Duell am Samstag gegen den FC St. Pauli auf dem Konto. Mittlerweile kommen bei den Franken 19 Pflichtspiele in Folge ohne Sieg zusammen. Trainerdiskussion? Noch hat der Schweizer Marc Schneider die Rückendeckung. Doch eine neuerliche Pleite könnte das Thema - zumindest im Umfeld - wieder auf den Tisch bringen.

Paderborn und sein Erfolgsrezept?

Standardgeste beim SC Paderborn: Trainer Lukas Kwasniok. IMAGO/Thomas Frey

Bei Spitzenreiter Paderborn passt vor der Partie gegen Aufsteiger Magdeburg derzeit fast alles. Wie sieht also das Erfolgsgeheimnis aus? Never change a winning team. Trainer Lukas Kwasniok hat erst 17 unterschiedliche Spieler eingesetzt. (Zum Vergleich: bei der Arminia durften bereits 26 Spieler ran).

Daneben treffen noch Holstein Kiel und Jahn Regensburg aufeinander, ehe am Samstagabend viel Tradition zum Topspiel auf dem Platz steht. Der HSV sollte sich vor dem Karlsruher SC in Acht nehmen. Denn die Badener haben ihren Fehlstart in die Saison wettgemacht und zuletzt drei Siege in Serie bei 11:2 Toren eingefahren.

Bielefelder Neuanfang geglückt

Was bringt ein Trainerwechsel? In Bielefeld zumindest vorläufig mal die Wende zum Guten. Denn Daniel Scherning hat mit den Arminen aus den letzten zwei Spielen die ersten vier Punkte der Saison geholt. Bei Darmstadt 98 steht am Sonntag jetzt allerdings eine richtige Bewährungsprobe an.

Einen richtigen Lauf wie der KSC hatte zuletzt auch Hannover mit drei Siegen in Serie und bei einem weiteren Dreier in Rostock winkt jetzt das obere Drittel der Tabelle.

Sandhausens Laufwerte überraschen - Eiskalter Aufsteiger

"Lauf" ist derzeit auch das Thema vom SV Sandhausen. Man könnte ja vermuten, der SVS gehört zu den laufstärkeren Teams der Liga. Allerdings läuft das Team von Alois Schwartz mit 637,47 Kilometern richtig hinterher. Nach sechs Spieltagen sind die Heidenheimer tatsächlich bereits 73,54 Kilometer mehr gelaufen. Auch Gegner Kaiserslautern kommt nicht so lauffaul daher (671,34 km). Der Aufsteiger bringt bisher aber eine ganz andere Stärke auf den Platz. Der FCK ist eiskalt und hat mit 50 Prozent bisher die beste Chancenverwertung aller 18 Klub.