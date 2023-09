Das bringt der 6. Spieltag: Fünf Klubs warten aufs erste Mal - Rotation? Ohne die Bayern

Die Liga sortiert sich am 6. Spieltag allmählich. Da läuten bei fünf sieglosen Vereinen, die historisches "geschafft" haben, schon die Alarmglocken. Das Topspiel steigt in Leipzig und Bayern-Coach Thomas Tuchel zählt seinen Kader durch. Das bringt der Spieltag...

Hoffenheim - Dortmund: Das überraschende Topspiel

Vor der Saison war nicht damit zu rechnen, dass die Partie am Freitagabend zwischen Hoffenheim und Dortmund ein echtes Topspiel werden könnte. Doch nach vier Siegen in Serie rangiert die TSG sogar vor dem BVB. Genauso wenig war damit zu rechnen, dass ein 20-Jähriger sehr großen Anteil daran hat. Neuzugang Maximilian Beier hat in den letzten vier Partien jeweils getroffen. Auf der Gegenseite trifft er auf den 34-jährigen Hummels, der seinen x-ten Frühling in der Abwehr erlebt und obendrauf noch torgefährlich ist. Kann der BVB die derzeit längste Serie ohne Niederlage (13 Partien) also weiter ausbauen?

Kölner Verwunderung über Guirassy

Am Samstagnachmittag sind alle Augen auf Guirassy gerichtet. Welche Bestmarke reißt er diesmal? Die Kölner werden sich indes fragen, wenn sie beim VfB Stuttgart zu Gast sind, ob dieser Guirassy dieselbe Person ist wie der Guirassy, der einst in 21 Spielen für den FC vier Tore in seiner Bilanz hatte. Erzielt der Guineer ein weiteres Tor, hat er seine Marke von elf Treffern aus der vergangenen Saison schon erreicht. Da dürften im Winter einige Vertreter der Topklubs von Europa in Stuttgart auf der Matte stehen. Probleme ganz anderer Art herrschen in Köln.

Historisch: Fünf Klubs noch ohne Sieg

Denn erstmals in der Historie der Bundesliga sind nach fünf Spieltagen gleich fünf Mannschaften sieglos: Köln, Bochum, Gladbach, Darmstadt und Mainz. Bochum und Gladbach treffen im direkten Duell aufeinander und dürften beide wenig Interesse an einem Remis haben. Die Ursachenforschung fällt schwer. An mangelnder Erfahrung wird es bei Bochum nicht liegen, bringen sie doch mit durchschnittlich 29 Jahren (eingesetzte Spieler) mit Abstand das älteste Team auf den Rasen.

Mainzer Strategie? Leverkusen durch Zweikämpfe ausschalten

Noch dünner ist die Luft in Mainz, das bisher nur einen Punkt auf dem Konto hat - und jetzt kommt auch noch die geballte Offensivpower von Leverkusen. Dabei spielt die Werkself vergleichsweise körperlos. Während Mainz ligaweit mit 627 Zweikämpfen den Höchstwert vorweist, hat sich Bayer nur 433-mal in den Infight begeben. Liegt hier der Schlüssel für den FSV? Die Techniker in Zweikämpfe verstricken und damit die technische Überlegenheit ausschalten? Neuzugang Guilavogui dürfte dafür ein weiterer Puzzlestein sein.

Aufsteiger Heidenheim dürfte vergangene Woche in Leverkusen einen ähnlichen Plan gehabt haben, bekam dann aber doch seine Grenzen deutlich aufgezeigt. In der Partie gegen Union Berlin wird ein Team über seinen Schatten springen müssen. Denn beide überlassen den Ball gern dem Gegner. Der FCH kommt nur auf 39 Prozent Ballbesitz, was der Ligatiefstwert ist. Die Berliner sind mit 44 Prozent bisher aber auch nicht gerade spielbestimmend. Wer nimmt also das Zepter auf dem Schlossberg in die Hand?

Auch wenn die Eintracht vor dem Duell mit Wolfsburg bisher nur im Mittelfeld mitschwimmt, so ist SGE-Coach Dino Toppmöller doch noch ungeschlagen. Allerdings kommen die Hessen mit vier Remis und einer Tordifferenz von 4:3 noch recht minimalistisch daher. Das ist auch kein Zufall: Die Eintracht gab nur 49 Torschüsse ab (Tiefstwert der Liga).

Bayern setzt am wenigsten Spieler ein

Der Samstagabend verspricht beste Unterhaltung, wenn Tabellenführer Bayern München bei RB Leipzig ran muss. Das Team von Marco Rose taugt schon ein bisschen als Angstgegner. Immerhin ist RB seit drei Spielen gegen die Münchner unbesiegt, im Supercup gab es zuletzt sogar eine deutliche 0:3-Klatsche für den FCB. Derweil kämpft Thomas Tuchel schon früh mit personellen Problemen. Im Pokal bei Münster hatte er keinen etatmäßigen Innenverteidiger im Kader. Im Topspiel wird Gnabry fehlen, der sich zu allem Überfluss noch verletzte. Rotation um Kräfte zu schonen? Fehlanzeige. Nur 19 Spieler wurden in der Liga bisher eingesetzt. Alle anderen Klubs haben teils deutlich mehr Spieler eingesetzt.

Darmstadts nächster Anlauf: Aufnahme in den Robinson-Club?

Am Sonntag unternimmt Aufsteiger Darmstadt gegen Werder den nächsten Versuch, in den elitären Robinson-Club aufgenommen zu werden, wie es Coach Torsten Lieberknecht zuletzt formulierte. Allerdings werden im elitären Klub der Bundesliga ein paar Grundtugenden eingefordert und da ist bei den Lilien durchaus noch Luft nach oben. Die Darmstädter haben nicht nur die wenigstens Sprints der Liga (885), sondern sind auch bei der Laufleistung auf dem drittletzten Platz.

Auch bei den Freiburgern stottert der Motor immer wieder. Besonders auffällig ist die miese Chancenverwertung. 33 erspielte Chancen sind noch völlig im Rahmen, doch nur 15,2 Prozent davon wurden auch verwertet. Zum Vergleich: Gegner Augsburg hat 47,4 Prozent seiner mageren 19 Chancen verwertet. Da ist nur der VfB (56,7 Prozent) besser, aber der hat ja auch Guirassy, der aktuell in einer anderen Liga zu sein scheint.