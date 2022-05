Das bringt der 37. Drittliga-Spieltag: Braunschweig fehlt nur noch ein Dreier - Schneckenrennen im Keller

Braunschweig hat am vorletzten Spieltag der 3. Liga in Meppen seinen ersten Matchball. Für Lautern geht es vorrangig darum, Platz drei zu sichern, den 1860 plötzlich wieder im Blick hat. Im Keller zittern Verl, Viktoria Berlin und Duisburg.

Der 1. FC Magdeburg steht als Meister und Aufsteiger der 3. Liga bereits fest, dahinter geht der Kampf um den zweiten direkten Aufstiegsrang in die entscheidende Phase: Von der Pole Position aus ins Rennen geht Eintracht Braunschweig, das am Samstag (14 Uhr) im Gastspiel beim SV Meppen seinen ersten von zwei Matchbällen verwandeln kann.

Die Ausgangslage für die niedersächsischen Löwen ist klar: Mit 64 Punkten fehlt nur noch ein Dreier, um Rang zwei gegenüber dem 1. FC Kaiserslautern (63 Punkte) abzusichern. Denn die Roten Teufel haben nur noch eine Partie auszutragen, da ihr ursprünglich angesetztes Match am 38. Spieltag gegen Türgkücü wegen der Insolvenz der Münchner nicht mehr ausgetragen wird. Theoretisch ist auch noch 1860 München im Rennen, doch die bayerischen Löwen haben bereits sechs Zähler Rückstand auf die Eintracht.

Vollmann warnt: "Meppen wird sein letztes Heimspiel noch einmal positiv bestreiten wollen"

Braunschweig wird in Meppen nach fünf Siegen aus den letzten sechs Partien mit breiter Brust antreten, auch die Fokussierung auf die entscheidende Phase stimmt: "Zusammenhalt und Teamgeist sind positiv. Das muss die Mannschaft nun auch in dieser Situation rüberbringen", verdeutlichte Peter Vollmann. Allerdings warnt er vor den bereits geretteten Emsländern: "Meppen wird sein letztes Heimspiel noch einmal positiv bestreiten wollen", sagte der Sport-Geschäftsführer der BTSV. Zumal Braunschweig weder in der 2. noch in der 3. Liga ein Ligaspiel in Meppen für sich entscheiden konnte. Immerhin steht Coach Michael Schiele für die Partie bis auf die Langzeitverletzten sein gesamter Kader zur Verfügung.

1860 in der Zwickmühle: Absicherung von Rang vier oder Angriff auf den Aufstieg?

Zur gleichen Zeit gastiert 1860 München beim 1. FC Magdeburg. Auch für den TSV ist mit 58 Punkten die Ausgangslage klar: Nur zwei Siege sowie Patzer der Konkurrenten halten die Hoffnungen auf den Aufstieg am Leben - und für die Münchner geht es zudem noch um die Absicherung von Rang vier, der automatisch zur Teilnahme an der Hauptrunde im DFB-Pokal berechtigt. Denn in Schlagdistanz zu den Löwen befinden sich der SV Waldhof (56 Punkte) der in Wiesbaden gefordert ist, und der VfL Osnabrück (55 Punkte), der in Halvese gastiert.

Löwen-Coach Michael Köllner rechnet nicht damit, dass der feststehende Aufsteiger und Meister nach den für den Freitag angesetzten Feierlichkeiten unkonzentriert zu Werke gehen wird: "Das ist sicher kein Saufgelage." Vielmehr rechne er mit einem "top motivierten und vorbereiteten Gegner". Zumal der Ligaprimus nach Abpfiff die Meisterschale überreicht bekommt und mit einem Sieg dafür den richtigen Rahmen bereiten will. Immerhin kann Köllner wieder mit Phillipp Steinhart planen, der nach seiner Auswechslung beim 3:0 gegen Havelse bereits am Dienstag wieder in das Training eingestiegen ist.

Ausufernder Wiedergutmachungseifer könnte sich für Lautern mit Blick auf die Relegation rächen

Je nach Ausgang der Partien der Braunschweiger und von 1860 weiß der 1. FC Kaiserslautern bereits vor dem Anpfiff seines Spiels am Sonntag (14 Uhr) bei Viktoria Köln, was die Stunde geschlagen hat. Bibbern um Platz 3, wiedererwachte Chance auf Rang 2, Betriebsausflug - alles ist möglich. "Ich müsste lügen, würde ich sagen, es wäre ein normales Spiel", sagt Mike Wunderlich, der zehn Jahre das Viktoria-Trikot trug und betont: "Die Tabellenkonstellation lässt auf dem Rasen keine Emotionen zu. Es geht nur um unsere Ziele." Die Formkurve zeigt mit zwei Niederlagen in den vergangenen beiden Partien aber nach unten - und ausufernder Wiedergutmachungseifer könnte sich mit Blick auf die Relegation rächen. Coach Michael Antwerpen kann in der Domstadt wieder auf den zuletzt gesperrten Kevin Kraus zählen, dafür fehlt Abwehrkollege Alexander Winkler gelbgesperrt.

Abstiegskampf: Halle und Viktoria Köln mit Matchbällen - Viktoria Berlin zum Zuschauen verurteilt

Gegner Viktoria bangt mit 39 Zählern allerdings noch um den Klassenerhalt - und hatte in der Vorbereitung auf die Lautern-Partie zwei schwere Rückschläge zu verkraften. Zunächst erfolgte Anfang der Woche die Trennung vom Vorsitzenden der Geschäftsführung Andreas Rettig, Mitte der Woche verletzte sich dann Kai Klefisch schwer - der Stammspieler fällt für den Saisonendspurt aus. Da Viktoria Berlin als Tabellen-16. mit 37 Punkten am Wochenende zum Zuschauen verurteilt ist, würde den Kölnern ebenso wie dem Halleschen FC (39 Punkte, am Sonntag zu Gast bei den Würzburger Kickers) ein Dreier zum sicheren Klassenerhalt reichen.

Ziegner-Debüt in Duisburg - Verl kann vorlegen

Der MSV Duisburg (Rang 15, 38 Punkte) hat mit dem Trainerwechsel von Hagen Schmidt hin zu Torsten Ziegner im Abstiegskampf für einen Paukenschlag gesorgt. Die Zebras bekommen es am Samstag mit dem SC Freiburg zu tun. Ein Dreier beim Ziegner-Debüt wäre eminent wichtig, denn am letzten Spieltag steht das Gastspiel beim SC Verl auf dem Programm, der vor dem 37. Spieltag mit 36 Punkten den ersten Abstiegsrang belegt. Die Verler sind bereits am Freitagabend (19 Uhr) bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund II gefordert und könnten mit einem Dreier vorlegen. Bereits ein Punkt würde reichen, um an der Viktoria aus Berlin vorbeizuziehen und die Abstiegszone zu verlassen.