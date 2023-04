Das bringt der 30. Spieltag: Brandherde, hoher Besuch und das Meistervotum

Aufatmen in Deutschland: Die Bundesliga kann doch noch spannend. Egal ob Meisterrennen, Champions-League-Plätze oder Abstiegskampf - überall geht es noch um etwas. Wo brennt es? Wer hat das bessere Momentum? Das bringt der Spieltag.

Bayern - Hertha: Zwei Brandherde und ein hoher Besuch

Der größte Brandherd ist derzeit ohne Frage München. Wie prekär die Lage wirklich ist, zeigte der Besuch von Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Mittwoch vor dem Training bei Thomas Tuchel. Der Trainer hatte durch drei freie Tage versucht, etwas Druck aus dem Kessel zu lassen. Da sollte am Sonntag Hertha doch gerade recht kommen, denn die Berliner sind seit 27 Gastspielen in München sieglos. Und da sind wir schon beim nächsten Brandherd der Liga. "Geh' weg! Tschüss! Verpiss dich!" schallte es beim Hertha-Training über den Platz, als der neue und alte Coach Pal Dardai Sunjic vom Platz warf und suspendierte. Für beide Teams gilt: Es müssen dringend Punkte her und zwar möglichst viele davon.

Bochum - Dortmund: Ergebniskrise und das Votum der kicker-User

Eröffnet wird der Spieltag jedoch standesgemäß am Freitagabend vom neuen Spitzenreiter Dortmund, der beim VfL Bochum ran muss. Das Remis in Stuttgart scheint es nie gegeben zu haben, denn beim BVB ist seit dem 29. Spieltag Feierlaune angesagt. Rund 67 Prozent der kicker-User sehen Dortmund als neuen Meister und die kennen sich schließlich aus. Oder nicht? Bochum wird sich zwar nach Kräften wehren, denn dort ist ein weiterer Brandherd der Liga, dabei sah es zwischenzeitlich so gut aus. Zur Unzeit kommt die Ergebniskrise. Der VfL ist seit vier Spielen sieglos (0/2/2) und nur noch knapp über dem Strich. Die Heimstärke ist ebenfalls futsch: Bochum verlor vier der jüngsten fünf Heimspiele. Das sieht nach einer klaren Sache aus. Das hatte Dortmund in Stuttgart aber auch gedacht. Ach ja, die A-Junioren des BVB haben die Meisterschaft im Endspiel gegen Mainz am Wochenende übrigens verspielt, aber das muss ja nichts heißen...

Stuttgart - Gladbach: VfB-Momentum und die Ewige Tabelle

Sehr viel besser als in Berlin und Bochum ist die Stimmung in Stuttgart. Warum eigentlich? Denn Platz 16 könnte für den nächsten Abstieg ja reichen. Die Schwaben haben zumindest das Momentum auf ihre Seite gezogen und sind unter Sebastian Hoeneß in vier Pflichtspielen noch ungeschlagen. So liegt der Brandherd vor dieser Partie eher bei den Gästen aus Gladbach. Nur eines der letzten acht Spiele gewannen die Fohlen. Die Saison ist eigentlich gelaufen. Woran mangelt es? Das Team bestritt die wenigsten Zweikämpfe (92 pro Spiel), beging die zweitwenigsten Fouls (268), liegt bei den gelaufenen Kilometern auf dem vorletzten Platz (112,8 km) und bei den Sprints auf dem letzten Platz. Mit einem Sieg könnte Gladbach in der Ewigen Tabelle am VfB vorbeiziehen.

Frankfurt - Augsburg: Endet eine Horrorserie? - Trügt der Schein beim FCA?

In vergleichbarer Situation befindet sich die Eintracht nach acht (!) Bundesligaspielen ohne Sieg vor dem Duell gegen den FC Augsburg. Weiteres Indiz, dass es im Verein brennt, wenn sich Manager, Vorstände oder Ehrenpräsidenten (siehe oben) in erster Reihe zeigen. "Die Zeit der Alibis und Ausreden ist vorbei", gab Sportvorstand Markus Krösche unter der Woche zu Protokoll. Beim FCA scheint die Lage dagegen ruhig zu sein, doch trügt der Schein? Seit sechs Spielen sind die Fuggerstädter schließlich schon ohne Sieg. Die Abstiegssorgen könnten hier also schnell wieder entfacht werden.

Schalke - Werder: Feiert der Aufsteiger schon den Klassenerhalt?

Schalke hat sich dieser Sorgen nie entledigen können, aber steht in der Rückrundentabelle auf Position acht und darf deshalb nach der schlimmen Hinserie immer noch hoffen, den Klassenerhalt zu schaffen. Komfortabel ist die Lage bei Gegner Bremen: Werder könnte den Klassenerhalt theoretisch schon an diesem Spieltag klar machen, wenn Bremen auf Schalke gewinnt und Stuttgart gegen Gladbach verliert, spielt der SVW auch kommende Saison Bundesliga. So oder so können die Norddeutschen die neue Saison planen und sich vor allem über Duckschs und Füllkrugs Zukunft den Kopf zerbrechen.

Union - Leverkusen: Berliner Bestwerte

Neben Abstiegskampf und Meisterrennen gilt es noch zwei Plätze für die Champions League zu vergeben. Interessenten sind Union, Freiburg und Leipzig. Leverkusen, das sich auch über die Europa League die CL sichern könnte, mischt hier nur mit Außenseiterchancen mit, kann aber im Duell bei Union Berlin einen direkten Konkurrenten empfindlich treffen. Allerdings sind die Eisernen in der Alten Försterei eine Macht. Das Team von Urs Fischer ist seit 20 Heimspielen ungeschlagen und kann den Vereinsrekord von 21 Heimspielen ohne Niederlage einstellen. Außerdem hätten die Köpenicker mit einem Sieg 57 Zähler auf ihrem Konto - auch das wäre ein neuer Rekord.

Köln - Freiburg: Trotz Punkterekord "nix Euphorie"

Auf dem Weg in die Königsklasse könnte der SC Freiburg in Köln ebenfalls einen neuen Rekord aufstellen. Der Sport-Club holte in dieser Saison schon 53 Punkte. Mit einem weiteren Sieg hätten die Breisgauer einen neuen Punkterekord seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung aufgestellt. Doch mit "Euphorie und Zeugs" solle keiner kommen, sagte Coach Christian Streich. "Nix Euphorie. Entscheidend ist, was jetzt passiert." Derweil kann Köln die Saison beruhigt zu Ende kicken und nach Hectors Rücktrittankündigung eine würdige Abschiedstournee einläuten.

Leipzig - Hoffenheim: Hat RB den Doppelpack gegen Freiburg im Kopf?

RB Leipzig ist auf Platz fünf abgerutscht und so ist ein Sieg gegen die TSG Hoffenheim, die weiter im Keller festhängt, Pflicht. Doch bekommt das Team von Marco Rose den richtigen Fokus hin? Denn nächste Woche folgen zwei wegweisende Duelle gegen den SC Freiburg. Erst steht am Dienstag der Einzug ins Pokalfinale auf dem Spiel, ehe es in der Liga um die Champions-League-Plätze geht.

Wolfsburg - Mainz: Auf Tuchels Spuren

Nach einer unglaublichen Serie darf Mainz vor dem Duell in Wolfsburg noch auf die internationalen Plätze schielen: Der FSV ist als einziges Team der Liga seit zehn Spielen ungeschlagen. Saisonübergreifend liegt der Vereinsrekord bei zwölf Spielen ohne Niederlage, das gelang dem FSV von April bis Oktober 2010 unter Tuchel. Doch der hat derzeit ja ganz andere Probleme.