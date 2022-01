Das bringt der 24. Spieltag: Gipfeltreffen und Verfolgerduell

Der 24. Spieltag hält das Topspiel zwischen dem Ersten Magdeburg und dem Zweiten Saarbrücken parat. Auch in der engen Verfolgergruppe steht ein direktes Duell an.

FWK auf und neben dem Rasen unter Druck

Bevor am Samstag das Toptrio der 3. Liga im Einsatz ist, richtet sich der Blick am Freitagabend (19 Uhr) zunächst Richtung Keller: Die Würzburger Kickers legten trotz personeller Justierung in der Winterpause einen Fehlstart ins neue Jahr hin und stehen im Heimspiel gegen den SC Freiburg II bereits gehörig unter Druck. Gelingt nach bisher vier Niederlagen in der Rückrunde nicht endlich der erste Sieg, drohen die Unterfranken das rettende Ufer so langsam aus den Augen zu verlieren. Neben der sportlichen Misere erschütterte auch der Rückzug von Aufsichtsrats-Boss Thorsten Fischer den FWK in seinen Grundfesten. Alles andere als gute Voraussetzungen gegen die Breisgauer, die unter der Woche mit dem 4:2 gegen Türkgücü ihren Turnaround nach zuvor vier sieglosen Spielen bereits geschafft haben.

Gipfeltreffen in Magdeburg - Marschiert Lautern weiter?

Das absolute Topspiel am 24. Spieltag steigt am Samstag ab 17.55 Uhr: Der unangefochtene Spitzenreiter 1. FC Magdeburg hat den 1. FC Saarbrücken zu Gast, der durch das jüngste 2:0 gegen Borussia Dortmund II sowie die Patzer der Konkurrenten auf Rang zwei vorgedrungen ist. Favorisiert ist aber eindeutig der 1. FCM, der seit neun Partien unbesiegt ist und mit dem beeindruckenden 5:0 unter der Woche beim MSV Duisburg seine derzeitige Formstärke unterstrich. Einmal mehr ragte dabei Baris Atik mit einem Tor und einem Assist heraus (kicker-Note: 1,5). Mit 23 Punkten ist Magdeburgs Angreifer der Topscorer der 3. Liga. doch auch der 1. FCS wird nach nur einer Niederlage aus den letzten acht Ligaspielen (6/6/1) mit breiter Brust anreisen. Allerdings müssen die Saarländer auf Angreifer Sebastian Jacob verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Zuvor ist bereits ab 14 Uhr der 1. FC Kaiserslautern gegen den Halleschen FC im Einsatz. Zwar mussten die Pfälzer Rang zwei an den 1. FCS abtreten, allerdings nur, da ihre Partie gegen 1860 München abgesagt werden musste. Die Roten Teufel gehen also ausgeruht in die Partie gegen den HFC und werden angesichts von acht ungeschlagenen Ligaspielen (6/2/0) mit ordentlich Selbstvertrauen antreten. Verzichten muss FCK-Coach Marco Antwerpen aber auf Felix Götze, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Dafür könnte Neuzugang Terrence Boyd sein Debüt im Lauterer Dress feiern. Der Angreifer kam ausgerechnet aus Halle, für die er in der Hinserie noch sieben Tore erzielte. Nun könnte er mithelfen, die seit Ende Oktober 2021 andauernde Sieglos-Serie des HFC zu verlängern. allerdings hatten die Hallenser mit bereits zwei Spielabsagen zuletzt Pech - die jüngste erfolgte erst wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff. Bei einer weiteren Niederlage droht den Hallensern der Sturz unter den Strich.

Erste drei Punkte für Türkgücü unter Heraf?

Türkgücü-Coach Andreas Heraf sah sich bei seiner Premiere um drei Punkte betrogen. imago images/Beautiful Sports

Über den Strich möchte dagegen Türkgücü München klettern. Dazu sollten die Münchner im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Havelse punkten - wenn möglich dreifach. Dies ist ihnen schon lange nicht mehr gelungen (0/3/6). Beim 2:4 beim SCF II unter der Woche fühlte sich Türkgücü aber benachteiligt und um den Sieg gebracht. Die ersten drei Punkte unter dem neuen Coach Andreas Heraf sollen nun gegen Havelse mit Wut im Bauch eingefahren werden. Allerdings wird der Neuling um seine wohl letzte realistische Chance mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln kämpfen. Bei einer weiteren Niederlage könnte das rettende Ufer schon gefährlich weit entfernt sein.

Ebenfalls am Samstag ab 14 Uhr sind der SV Wehen Wiesbaden (gegen den MSV Duisburg) sowie der VfL Osnabrück (beim BVB II) gefordert, die Siege benötigen, um den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. In einem reinen Mittelfeldduell stehen sich Viktoria Berlin und der FSV Zwickau gegenüber.

Verfolgerduell Meppen gegen Waldhof - 1860 bei starker Viktoria auf dem Prüfstand

Der Sonntag startet um 13 Uhr mit dem Duell von Viktoria Köln mit 1860 München. Die Kölner lieferten bisher eine perfekte englische Woche mit sechs Punkten aus zwei Partien ab, die Löwen werden dagegen erstmals nach zwei Spielabsagen im Einsatz sein. Der TSV 1860 stieg nach dem Corona-Ausbruch erst am Mittwoch wieder in das Training ein - mit drei Torhütern und zwölf Feldspielern. Trotz der immer noch prekären Personallage wollen die Löwen durch Sieg Nummer vier ihre Aufholjagd fortführen.

Eine Stunde später erfolgt der Anpfiff des Verfolgerduells zwischen dem SV Meppen und Waldhof Mannheim. Beide Klubs konnten in ihren bisherigen drei Spielen in 2022 erst einen Sieg einfahren. Während der SVM unter der Woche immerhin das erste Erfolgserlebnis feiern konnte (1:0 in Verl), herrscht bei den Kurpfälzern nach dem 0:1 gegen Viktoria Köln Alarmstimmung. Hoffnungsträger für SVM-Coach Patrick Glöckner sind die Rückkehrer Jesper Verlaat und Mittelfeld-Routinier Marc Schnatterer.

Findet Braunschweig in die Erfolgsspur zurück?

Am Montagabend (19 Uhr) wird der 24. Spieltag mit der Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem SC Verl abgerundet. Die niedersächsischen Löwen unterlagen unter der Woche in Zwickau mit 0:1 und mussten dadurch Rang drei abgeben. Gegen das Kellerkind wollen sie diesen wieder zurückerobern, dazu soll auch der bisher treffsicherte Angreifer mitwirken: Lion Lauberbach steht nach überstandener COVID-19-Infektion vor seinem Startelf-Comeback. Verl steht nach zuletzt zwei Niederlagen auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz und damit mit dem Rücken zur Wand.