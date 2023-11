Das bringt der 16. Spieltag: Topspiel am Sonntag - Derby in München

Mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz drei führen Dresden und Regensburg die 3. Liga an. Am Sonntag treffen die beiden dominanten Teams aufeinander. Einen Tag zuvor steigt bereits das S-Bahn-Derby zwischen 1860 und Unterhaching. Parallel kann der Tabellendritte Essen in Ingolstadt den Abstand auf einen Aufstiegsplatz verringern.

Der 16. Spieltag steht ganz im Zeichen des Gipfeltreffens am Sonntag in Dresden, eröffnet wird die Runde aber am Freitagabend bei einem Krisenklub: Mannheim. Waldhof ist seit sieben Spielen sieglos, steht auf einem Abstiegsplatz. Die größte Baustelle: die Defensive. Schon 27 Tore kassierte Mannheim. Und mit Verl kommt ein Gegner, der bislang maximal überrascht, auf Platz vier steht und mit 34 Toren mit Abstand den besten Sturm der Liga stellt. Der aber auch noch nicht gegen den SVW gewinnen konnte (drei Remis, drei Niederlagen).

Beendet Haching die Negativserie im S-Bahn-Derby?

Am Samstag steht dann in München ein richtungsweisendes Spiel an: Im S-Bahn-Derby hat 1860 die Hachinger zu Gast. Die Löwen stehen nicht nur aufgrund der Pokal-Blamage unter der Woche gegen Pipinsried (0:1) unter Druck, nach der "beschämenden Leistung" (Trainer Maurizio Jacobacci) verlangt auch die Tabellenlage mit sieben Punkten Rückstand auf Rang drei zwingend einen Sieg. Die Bilanz in der 3. Liga spricht für die Giesinger, die in sechs Spielen gegen die SpVgg nur das erste Duell remis spielten, ansonsten fünfmal gewannen.

Sechs Punkte Rückstand hat Ingolstadt auf Essen, das Patz drei belegt. RWE kommt mit breiter Brust nach fünf Dreiern in Folge. "Wir haben uns deutlich weiterentwickelt", lobt mit Harenbrock der dienstälteste Essener.

Während RWE zuletzt ordentlich gepunktet hat, tritt Aue nach nur einem Punkt aus den letzten zwei Partien mit nun fünf Zählern Rückstand auf das Team von der Hafenstraße auf der Stelle. Kommt gegen Dortmund II mal wieder ein Dreier auf die Habenseite?

MSV spielt nicht auf Unentschieden

Den benötigt auch Sandhausen mit Blick nach oben. Der neue Coach Jens Keller ist noch ungeschlagen (2/2/0), gegen Schlusslicht Duisburg ist ein Sieg Pflicht. Doch die Zebras wollen nicht als Punktelieferant antreten. Vielmehr will Trainer Boris Schommers, der in fünf Spielen mit seinem neuen Team nur einen Zähler verbuchen konnte, "nicht auf Unentschieden spielen". Mit Köther und Kolle sind zwei MSV-Offensivkräfte wieder fit.

"Das Erlebnis, zu null zu spielen, fehlt", sagte HFC-Kapitän Nietfeld, Halle hat schon 31 Gegentore kassiert. Steht gegen Saarbrücken, das in der Ewigen Tabelle mit einem Sieg unter die Top Ten springen könnte, die Null? Der FCS hat am vergangenen Sonntag nach fünf sieglosen Spielen mit dem 1:0 gegen Spitzenreiter Dresden für ein Ausrufezeichen gesorgt.

Der Sonntag wird von Lübeck, zuletzt dreimal sieglos, und Bielefeld, zuletzt zweimal ohne Dreier, eingeläutet. Die Arminia, die auf Gohlke (Knie-OP) verzichten muss, hat sechs Punkte mehr auf dem Konto als der VfB, der auf einem Abstiegsplatz steht.

Gipfel in Dresden: Bestes Heimteam trifft bestes Auswärtsteam

Während der DSC nach dem Abstieg den Blick nach unten richten muss, ist Regensburg nach dem Gang eine Klasse tiefer dabei, sofort wieder in die 2. Liga zurückzukehren. "Wir haben es in so kurzer Zeit geschafft, ein richtig stabiles Team und Gebilde herzustellen, das super miteinander funktioniert", hatte sich jüngst Regensburgs Faber bei "MagentaSport" geäußert. Der Jahn hat zuletzt achtmal in Folge gewonnen und tritt nun zum absoluten Gipfeltreffen in Dresden an.

Dynamo hat wie der SSV 34 Punkte, beide Klubs haben sieben Zähler mehr als Essen (3.) und zehn Punkte Vorsprung auf Rang vier. Das beste Heimteam (die SGD hatte alle sieben Heimspiele gewonnen) erwartet das beste Auswärtsteam (der Jahn hat in der Fremde noch nicht verloren). Dresden verlor zuletzt das Nachholspiel in Saarbrücken, für Kapitän Kutschke aber "kein Rückschlag".

Den 16. Spieltag schließen Münster und Köln ab. Die Viktoria hat nach zwei Niederlagen den Anschluss nach oben verloren, die Preußen nach Punkten zu den Domstädtern aufgeschlossen (beide 20).