Das bringt der 15. Spieltag: Elversberg gegen das Team der Stunde - Topspiel in München

Spieltag 15 in der 3. Liga: Nachdem Meppen und Wiesbaden eröffnen, empfängt Tabellenführer Elversberg am Samstag den formstarken BVB II. Dynamo Dresden trifft parallel auf Freiburg II. Am Sonntag empfangen die Löwen Verfolger Saarbrücken im Grünwalder Stadion.

Findet Wiesbaden in Meppen zurück in die Spur?

Der SV Wehen Wiesbaden befindet sich im Verfolgerfeld der Spitzengruppe, ließ durch zwei Niederlagen in München und Duisburg (jeweils 1:3) eine noch bessere Positionierung liegen. Da kommt das Auswärtsspiel in Meppen am Freitagabend (19 Uhr) vielleicht zur rechten Zeit: In den bisherigen vier Spielen in Emsland holte der SVWW zehn Punkte - tritt die Reise diesmal aber mit Personalsorgen an. Immerhin steht Defensivmann Gürleyen vor der Rückkehr in die Dreierkette. Die Hausherren hoffen indes auf Kapitän Blacha, der sich im Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am Rücken verletzt hat. Auch Verteidiger Puttkammer meldete sich zurück im Training.

Elversberg will Rang eins gegen formstarke Borussen verteidigen

Der Sturmlauf von Aufsteiger SV Elversberg wurde am vergangenen Spieltag gebremst: Bei Schlusslicht Aue holten die Saarländer "nur" ein 1:1, verteidigten aber trotzdem die Tabellenführung. Findet die beste Offensive der Liga am Samstag (14 Uhr) wieder in die Spur? Auf die SVE wartet aber eine harte Nuss: Borussia Dortmund II ist das Team der Stunde. Seit sechs Spielen sind die Westfalen ungeschlagen, zuletzt reihte das Team von Trainer Christian Preußer drei Siege aneinander, blieb sogar viermal ohne Gegentor - an der Kaiserlinde fehlen allerdings Elongo-Yombo (Gelb-Rot-Sperre) und Özkan (5. Gelbe Karte).

Drei Siege in Serie verbuchte zuletzt auch der SC Freiburg II, der momentan den dritten Platz belegt. Nun reisen die Breisgauer zur kriselnden SG Dynamo Dresden. Der Absteiger hinkt seinen Zielen bislang hinterher, kassierte jüngst eine Schlappe in Mannheim und muss aufpassen, die sechs Punkte entfernten Aufstiegsränge nicht aus dem Auge zu verlieren.

Der FC Ingolstadt ist nach der überraschenden 1:3-Heimniederlage gegen Viktoria Köln auf Wiedergutmachung aus. Der Tabellenvierte reist zum SC Verl, der erst ein Spiel vor heimischer Kulisse verloren hat.

Auswärtsschwache Mannheimer in Halle - Verlässt Aue den letzten Rang?

Der SV Waldhof Mannheim wartet auswärts noch auf den ersten Sieg, hat überhaupt erst einen Punkt geholt. Gelingt an der Saale die Wende? Die Kurpfälzer treten beim Halleschen FC an, der nach der Niederlage in Osnabrück hauchdünn über dem Strich steht und das Abrutschen in die Abstiegszone fürchten muss.

Außerdem am Samstag: Zweimal Kellerkind gegen Mittelfeld-Team. Schlusslicht Erzgebirge Aue will die Rote Laterne so schnell wie möglich loswerden und peilt dafür einen Auswärtssieg bei Viktoria Köln an - es fehlt allerdings Routinier Nazarov (5. Gelbe Karte). Einen Rang vor dem Absteiger steht die SpVgg Bayreuth, die parallel beim MSV Duisburg antritt. Die Zebras haben die Chance, in die obere Tabellenhälfte zu springen.

Drei Partien am Sonntag: Das Spitzenspiel steigt in München

Den Sonntag mit drei Drittliga-Spielen eröffnen Oldenburg und Essen (13 Uhr). Der VfL Osnabrück verschaffte sich zuletzt durch einen Heimsieg gegen Halle ein kleines Polster zur Abstiegszone. Beim richtungsweisenden Duell in Zwickau (14 Uhr) soll der Abstand anwachsen.

Den Abschluss macht das Topspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken (15 Uhr). Die Löwen treten nach dem 0:1 in Bayreuth mit viel Wut im Bauch an. "Mir fehlen die Worte", sagte Abwehrmann Verlaat, der mit Blick auf die Partie gegen den FCS volle Konzentration fordert - und frühzeitig klare Verhältnisse: "Es kann nicht immer mit der Brechstange in den letzten fünf Minuten klappen."

Die auf Rang fünf notierten Gäste haben beim jüngsten 0:0 gegen Meppen vor Augen geführt bekommen, was ihnen für die ganz vorderen Plätze noch fehlt. "Kreativität und die Ideen" vermisste etwa Abwehrmann Uaferro. Vor allem offensiv hofft der ehemalige Bundesligist nach der Verletzung von Stürmer Jacob auf frischen Wind. Während Ex-Löwe Grimaldi wohl noch passen muss, ist vor allem Günther-Schmidt der aktuelle Hoffnungsträger.