Das bringt der 15. Spieltag: "Bölle-Beben" und Verfolger auf dem Schlossberg

Der 15. Spieltag in der 2. Bundesliga steht vor der Tür - und wird mit einem Topspiel am Freitagabend eröffnet. Einen Tag später stehen sich mit Heidenheim und Paderborn zwei Verfolger gegenüber. Am Sonntag will der HSV an den jüngsten Sieg anknüpfen.

Darmstadt und die Serie: Das Topspiel am Böllenfalltor

Der 15. Spieltag eröffnet am Freitagabend (18.30 Uhr) gleich mit einem Topspiel: Darmstadt 98 empfängt den fünf Punkte entfernten Verfolger Hannover 96. Vor heimischer Kulisse wollen die Lilien ihren Lauf von 13 Spielen ohne Niederlage fortsetzen - nur in den Aufstiegsspielzeiten 2014/15 (16) und 1977/78 (15) gab es vergleichbare Serien -, vor allem aber die Tabellenführung verteidigen. Der Rahmen stimmt: Die Partie unter Flutlicht ist ausverkauft, von einem anstehenden "Bölle-Beben" schreibt der Verein auf Social Media.

Nach turbulenten Tagen zurück in die Erfolgsspur gefunden hat Hansa Rostock durch einen klaren Auswärtssieg in Regensburg. Dem soll ein weiterer Dreier im Heimspiel gegen den SV Sandhausen folgen. Es ist das erst fünfte Pflichtspielduell beider Klubs, einen Heimsieg gab es bei diesem Aufeinandertreffen noch nicht - was der FC Hansa nur allzu gerne ändern würde.

Auf dem Schlossberg geht's um Rang drei

Einen Tag später (Samstag, 13 Uhr) stehen sich auf dem Heidenheimer Schlossberg zwei Verfolger gegenüber: Der FCH, aktuell Vierter mit 24 Punkten, empfängt den SC Paderborn (Dritter/26). Rückschläge mussten zuletzt beide Teams wegstecken: Heidenheim - das diesmal auf Stürmer Kleindienst (Gelb-Sperre) verzichten muss - kassierte in Magdeburg den späten Ausgleich (1:1), der SCP unterlag dem HSV im Spitzenspiel (2:3). Wer zeigt die passende Reaktion? Dem Sieger winkt (mindestens) der dritte Platz.

Zu Heidenheim oder Paderborn (oder beiden) aufschließen könnte Fortuna Düsseldorf mit einem Heimsieg gegen St. Pauli. Die Rheinländer befinden sich nach dem 2:1-Sieg in Kiel im Verfolgerfeld der Spitzengruppe. "Wir sind alle ambitioniert, wollen uns Schritt für Schritt oben festsetzen, um dort mitzumischen", gibt Außenverteidiger Zimmermann die Marschroute für die Spiele bis zur Winterpause vor.

Als einzige Mannschaft der Liga hat der Karlsruher SC die vergangenen drei Spiele verloren. Gegen Holstein Kiel peilen die Badener die Trendwende an. Ein Sieg würde den ehemaligen Bundesligisten wohl in der oberen Tabellenhälfte halten. Mit einer Niederlage rückt das letzte Drittel wieder näher.

Lauterns besondere Reise auf die Alm

Die Bielefelder Alm ist für den 1. FC Kaiserslautern in schmerzhafter Erinnerung: 2018 wurde dort der erstmalige Abstieg der Roten Teufel in die 3. Liga besiegelt - der vorläufige Höhepunkt eines monatelangen Pfälzer Höllenritts. Es folgten noch viele weitere turbulente FCK-Jahre (sportlich wie wirtschaftlich), Bielefeld absolvierte hingegen ein zweijähriges Intermezzo in der Bundesliga. Am Samstagabend (20.30 Uhr) treffen sich beide Teams im Unterhaus wieder - mit umgekehrten Vorzeichen als vor vier Jahren. Diesmal ist die Arminia das Sorgenkind, geht als Tabellenletzter in die Partie gegen den Siebten aus Kaiserslautern, der ohne Kapitän Zimmer (Gelb-Sperre) auskommen muss.

HSV kann gegen Regensburg nachziehen - Zornigers nächster Schritt?

Nachdem sieben der besten acht platzierten Teams bereits am Freitag oder Samstag gefordert waren, kann der Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr) nachziehen. Die Hanseaten empfangen Jahn Regensburg und wollen an den wichtigen Sieg im Topspiel in Paderborn anknüpfen: "Wir haben große Ziele und hatten zuletzt keine guten Ergebnisse", erinnerte Matchwinner Benes an die Durststrecke in den Wochen zuvor (drei Spiele, ein Punkt).

Seit vier Pflichtspielen ist der 1. FC Nürnberg ohne Gegentor, blieb gegen Hannover und in Kaiserslautern aber auch ohne eigenes Tor. Vor allem auf dem Betzenberg enttäuschten die quasi nicht vorhandenen Angriffsbemühungen der Franken. "Offensiv können wir uns steigern", kündigte Trainer Markus Weinzierl an. "Zu Hause werden wir es schaffen, uns mehr Chancen zu erarbeiten." Das ist gegen den 1. FC Magdeburg auch dringend notwendig. Der Tabellennachbar von der Elbe ist nur einen Punkt entfernt, tankte zuletzt durch vier Punkte gegen die Aufstiegsanwärter HSV (3:2) und Heidenheim (1:1) Selbstvertrauen.

Der Einstand glückte: Sein erstes Spiel als Fürther Trainer hat Alexander Zorniger gewonnen, das wichtige Kellerduell mit Bielefeld ging 1:0 an seine Mannschaft. In Braunschweig soll der nächste Schritt folgen, doch die Eintracht ist momentan formstark unterwegs: Achtmal blieb der Aufsteiger ohne Niederlage - und hat laut Stürmer Ujah "Hunger auf mehr". Mut macht den Gästen der Blick in die Vergangenheit: In der letzten gemeinsamen Saison (2020/21) gewann Fürth beide Spiele klar mit 3:0.