Das bringt der 14. Spieltag: "Aggressiv sein kann jeder"

Der 14. Spieltag in der 2. Bundesliga verspricht eine kuriose Konstellation, ein spannendes Trainerdebüt und "ein richtiges geiles Team" - der HSV ist es nicht.

Kuriose Konstellation in Fürth mit neuem Coach

Der Freitagabend beginnt nicht nur mit einer kuriosen Konstellation, sondern auch mit einem spannenden Debüt. Die beiden Bundesligaabsteiger Fürth und Bielefeld zieren vor der Partie das Tabellenende, eine Konstellation im direkten Duell, die es so noch nicht gab. Bei den Franken wird zudem mit Spannung das Debüt von Alexander Zorniger auf der Trainerbank erwartet. Das Motto des Schwaben für die Partie: "Aggressiv sein kann jeder." Die Arminen sollten sich darauf einstellen, dass auf dem Platz eine Menge los sein wird. Für die Zuschauer könnte sich der Gang in den Ronhof jedenfalls lohnen.

Was hat Magdeburg vor?

Derweil fragt sich Heidenheim, was es in Magdeburg erwartet. Der FCM feierte beim HSV eine rauschende Party mit ganz neuen Stilmitteln. Denn während das Team von Trainer Christian Titz ansonsten gerne und oft den Ball hat, wurde der 3:2-Sieg mit nur 35 Prozent Ballbesitz eingefahren. Die laufstarken Schwaben von der Ostalb haben ihre kurze Schwächephase hingegen wieder abgelegt und damit das Top-Trio der Liga im Blick. Das dürfte Motivation genug sein.

Weinzierls Mission ist beim FCN klar definiert

Auf dem Betzenberg trifft sich am Samstag ganz viel Tradition, wenn Nürnberg beim FCK antritt. Doch ein Fußballfest ist wohl eher nicht zu erwarten. Denn Weinzierls Mission seit seinem Antritt beim FCN ist klar definiert: Stabilität. Nach dem dritten "Zu null" in Folge ist dieses Teilziel erreicht. Kaiserslautern wird ahnen, was da für ein Spiel wartet.

Außerdem empfängt Düsseldorf Tabellennachbar Kiel - wer hier gewinnt, darf sich nach oben orientieren. Die Fortunen erwartet nicht nur die zweibeste Offensive, sondern mit Skrzybski den mit Abstand besten Scorer der Liga (13).

Regensburg ist vor dem Duell mit Rostock wieder in der Spur und hat den Negativtrend mit sieben Punkten aus drei Spielen vertrieben. Für Hansa erstmal kein Grund zur Sorge, denn dem Jahn fehlt in dieser Saison einfach die Konstanz. Eine logische Erklärung wird noch gesucht. "Die Ergebnisse sind teilweise komisch", sagt Thalhammer selbst.

Kurioses vom Spitzenreiter Darmstadt

Das Topspiel am Samstagabend bestreitet Tabellenführer Darmstadt, der sich auf Flutlichtatmosphäre am Millerntor in Hamburg freuen darf. Eine kuriose Statistik macht allerdings St. Pauli Hoffnung: Die Lilien gewannen keines ihrer letzten neun Spiele als Spitzenreiter (fünf Unentschieden, vier Niederlagen). Außerdem stimmt bei den Kiezkickern zumindest daheim die Leistung, denn am Millerntor sind sie bisher noch ungeschlagen (3/3/0).

Beim HSV ist es "scheiße momentan"

Der Sonntag wartet mit dem Highlight zwischen Paderborn (2.) und dem Hamburger SV (3.) auf. Das Team von Trainer Tim Walter ist nach dem starken Start in die Saison mittlerweile aus der Spur. Ein Punkt aus den letzten drei Spielen brachte den Coach zur Aussage: "Es ist scheiße momentan." Keeper Heuer Fernandes vermisste bei der Spurensuche die "Geilheit" im Team. Nun erwartet den HSV beim SCP die mit Abstand beste Offensive der Liga (32 Tore) - auch wenn sie zuletzt erstmals in dieser Saison beim 0:0 in Braunschweig ohne Torerfolg blieb.

"Tabellenführer" Braunschweig feiert sich selbst

Die Eintracht muss in Sandhausen ran. Der SVS ist mit Vorsicht zu genießen, denn mit 38 Gelben Karten wird kompromisslos verteidigt (zum Vergleich: HSV hat als Letzter in diesem Ranking nur 20 Gelbe Karten). Doch ob das reichen wird? Braunschweig steht in der Tabelle der vergangenen sieben Spiele auf Rang 1, ist die Mannschaft der Stunde, und so kommt Kaufmann zum Schluss: "Wir sind ein richtig geiles Team."

Beim KSC zeigt die Formkurve indes in die andere Richtung. Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg kommentierte Trainer Christian Eichner: "Wir könnten uns morgen wieder treffen - wir würden kein Tor erzielen." Da kann Gegner Hannover eigentlich gelassen bleiben. Wenn jetzt auch noch Stürmer Weydandt, der bisher ohne Erfolg in dieser Saison ist, seine Ladehemmung ablegt, können sich die Niedersachsen im oberen Tabellendrittel festsetzen.