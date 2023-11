Das bringt der 12. Spieltag: "Krautfunding" beim VfB - Was Heidenheim mit Bayer gemein hat

Der 12. Spieltag startet mit einer Mission Impossible für Köln - oder etwa nicht? Baut Leverkusen seine Serie aus und gelingt Hofmann das gleiche Kunststück wie Choupo-Moting? "Jung und Wild" wird es im Topspiel am Samstagabend. Was hat Aufsteiger Heidenheim mit dem Spitzenreiter Leverkusen gemein?

Köln - Bayern: Hoffnung ruht auf "glorreichem Spielplan"

Der 12. Spieltag wird am Freitagabend von den bemitleidenswerten Kölnern eröffnet. Die Vorzeichen könnten nicht deutlicher sein, was also könnte Hoffnung machen? Nichts - außer vielleicht die Ansetzung, die Thomas Tuchel mit den Worten "glorreicher Spielplan" zuletzt öffentlich kritisierte. Ansonsten lassen sämtliche Daten aus der kicker-Datenredaktion einen Sieg der Bayern erwarten. Aber das dachten vor dem Pokalspiel in Saarbrücken ja auch alle und dann war nach dem verlorenen Supercup (0:3 gegen RB Leipzig) plötzlich der nächste Titel der Saison passé. Beim letzten Aufeinandertreffen am 34. Spieltag hielt der FC ja auch lange dagegen, ehe Musiala die Meisterschaft in der 89. Minute noch rettete.

Dortmund - Gladbach: Makellose BVB-Bilanz trotz vieler Fragen

Am Samstagnachmittag steht das brisante Borussen-Duell in Dortmund auf dem Programm, und die Vorzeichen sind ganz unterschiedlich. Aus den jüngsten drei Spielen holte Dortmund nur einen Punkt, Gladbach hingegen sieben. Vor allem der blutleere BVB-Auftritt in Stuttgart (1:2) warf viele Fragen auf. In den vergangenen Schwächeperioden hatte Coach Edin Terzic immer die richtige Antwort gefunden und das Team wieder in die Spur gebracht. Immerhin gewannen die Dortmunder die letzten neun Heimspiele gegen Gladbach allesamt.

Werder - Leverkusen: Hofmanns ganz eigene Mission

Leverkusen, das dem BVB schon zehn Punkte enteilt ist, reist nach Bremen und scheint derzeit im siebten Himmel zu sein. Die jüngsten sieben Ligaspiele wurden allesamt gewonnen. Seine ganz eigene Mission dürfte dabei Jonas Hofmann haben. Denn er traf bereits gegen 17 der 18 aktuellen Bundesligisten. Nur ein aktueller Spieler kann auf diese Bilanz verweisen: Eric Maxim Choupo-Moting.

Wolfsburg - Leipzig: Ende der Rotation?

Bayer-Verfolger RB Leipzig muss in Wolfsburg ebenfalls auswärts antreten und trifft auf einen angeschlagenen VfL. Die Niedersachsen holten aus den letzten fünf Spielen nur noch einen Punkt. "Desaströs" bezeichnete Geschäftsführer Marcel Schäfer den Auftritt in Gladbach (0:4). Die Forderung: Die ständige Rotation von Spielern und Systemen soll ein Ende haben. Wird Coach Niko Kovac das beherzigen?

Union - Augsburg: FCA nimmt Hansa Rostock ins Visier

Emotional fiel der Abschied von Urs Fischer bei Union Berlin aus. In der Partie gegen den FC Augsburg steht erstmal U-19-Coach Marco Grote an der Seitenlinie. Hört sich machbar an, sollten die Fans von Union womöglich denken. Allerdings sind die Eisernen seit sechs Spielen gegen den FCA sieglos (zwei Remis, vier Niederlagen). Stellt sich noch die Frage, wer nimmt den Ball? Augsburg (42 Prozent Ballbesitz und Tiefstwert der Liga) und Union (43 Prozent) wollen ihn eigentlich nicht. Vielleicht sind die Augsburger aber motiviert, denn in der Ewigen Tabelle wären die Schwaben mit einem Sieg an Hansa Rostock vorbei.

Freiburg - Darmstadt: Haben die Lilien ein Ausdauerproblem?

Gute Nachrichten gibt es derweil aus Darmstadt, denn dort kehrte Trainer Torsten Lieberknecht vor dem Duell in Freiburg zurück, nachdem er aus familiären Gründen zuletzt fehlte. Die Trainingsinhalte der Woche sind nicht bekannt, allerdings fällt auf, dass die Lilien etwas lauffaul daherkommen. Die 1236 absolvierten Kilometer sind der Tiefstwert der Liga. Heidenheim ist zum Vergleich bereits 113 Kilometer mehr gelaufen. Dazu passend: Darmstadt kassierte zehn seiner letzten elf Gegentore nach dem Wechsel.

Frankfurt - Stuttgart: Schwäbisches "Krautfunding" vor dem Topspiel

Am Samstagabend tritt der VfB Stuttgart zum Topspiel in Frankfurt an. Im Ländle wurde zuletzt jahrelang recht verzweifelt nach den "Jungen Wilden" gefahndet, Sebastian Hoeneß setzt derzeit ein erfolgreiches Revival auf. Denn mit durchschnittlich 24,8 Jahren schickt der Coach das derzeit jüngste Team in der Liga ins Rennen. Frankfurt folgt auf Platz drei mit 25,3 Jahren. Derweil gab es beim VfB unter der Woche viel Gegenwind für sein jüngstes Sondertrikot in Krautoptik - ja richtig gehört bzw. gelesen. 1893 Exemplare zu knapp 190 Euro gab es käuflich zu erwerben und trotz der üblichen Bruddelei gingen alle Leibchen schnell über die Ladentheke. "Krautfunding" erfolgreich wird man auf der Geschäftsstelle zufrieden notiert haben.

Heidenheim - Bochum: FCH-Trio auf Leverkusens Spuren

Am Sonntagnachmittag bekommt Aufsteiger Heidenheim gegen den VfL Bochum die große Chance, sich im Tabellenkeller Luft zu verschaffen. Tatsächlich gibt es sogar eine gewichtige Gemeinsamkeit mit Spitzenreiter Leverkusen. Mit Kleindienst, Beste und Dinkci hat Heidenheim gleich drei Spieler mit jeweils fünf Toren - nur Bayer hat derzeit ein gleichermaßen torgefährliches Trio.

Hoffenheim - Mainz: Aufholjagd mit Siewert eingeläutet?

Beschlossen wird der Spieltag von Hoffenheim und Mainz. Die TSG steht mit dem sechsten Platz eigentlich bestens da, wäre da nicht die Heimschwäche. Die letzten drei Partien wurden allesamt verloren. Die Mainzer hängen nach dem miesen Saisonstart indes noch im Keller fest. Immerhin blieb der FSV in den beiden Spielen unter Jan Siewert jeweils ohne Gegentor, was bei Bo Svensson 17-mal hintereinander nicht mehr geklappt hatte.