Das bislang wichtigste Spiel für Terzic? "Das Schönste!"

Mit Konjunktiven möchte sich Edin Terzic in den Tagen vor dem Saisonfinale gegen Mainz 05 nicht befassen. Der BVB-Trainer weiß: Ein Schritt ist noch zu gehen für sein Team bis zum Gewinn der Meisterschaft. Vom wichtigsten Spiel seiner bisherigen Trainerkarriere möchte der 40-Jährige dennoch nicht unbedingt sprechen. Aber: "Es ist das Schönste!"

300.000 Ticketanfragen liefen in dieser Woche bei Borussia Dortmund für das letzten Heimspiel der Saison gegen Mainz 05 ein. Elf Jahre nach dem bislang letzten Meistertitel für den BVB ist die Lust bei vielen Fans groß, live dabei zu sein, wenn ihr Team die Gelegenheit hat, die Schale wieder nach Dortmund zu holen. Das Smartphone von Trainer Edin Terzic allerdings klingelt in dieser Woche dennoch nicht häufiger als sonst - seine Freunde und Bekannte haben bereits vor Monaten vorgesorgt, wie der 40-Jährige am Donnerstag berichtete: "Meine Freunde glauben schon sehr lange an mich und haben nicht erst in dieser Woche angefragt, ob sie Tickets bekommen können, sondern schon vor Monaten. Beim letzten Spiel wollen ja häufig viele dabei sein. Ich habe mich darum bereits vor geraumer Zeit gekümmert", sagte der BVB-Trainer, der sich laut eigener Aussage auch dank seines "tollen Umfelds" ausschließlich auf den Sport fokussieren könne.

Es ist fraglos eine besondere Woche für den BVB, der erst am vergangenen Sonntag durch ein 3:0 in Augsburg wieder die Tabellenspitze erklimmen konnte und sechs Tage später eine turbulente Saison mit dem Titel krönen könnte. Für Terzic, der ein Kind der Borussia ist, wäre es in seinem ersten Jahr als Cheftrainer gleich der erste Meistertitel. Ob die Partie gegen Mainz deshalb sein bislang wichtigstes sei, wurde er daher am Donnerstag gefragt. Seine Antwort fiel vielsagend aus: "Das kann ich nicht beurteilen", sagte er, "aber ich kann sagen: Es ist das Schönste."

Es ist eine Kunst, sich in der Crunchtime einer Saison nicht negativ vom Druck und der Erwartungshaltung beeinflussen zu lassen, sondern positiv an die Aufgabe heranzugehen. Jeder Trainer und jeder Spieler hat einen anderen Weg, mit diesen Situationen umzugehen. Terzic‘ Weg ist es, alles so normal wie möglich zu halten - und er fährt offenbar gut damit wie obige Antwort belegt.

Der Schlüssel sei, "dass man nichts besonderes tut", sondern all die Dinge, die in den Vorwochen funktioniert haben, wiederholt. "Wir wollen ausblenden, wo wir stehen, und uns stattdessen fragen, warum das so ist. Denn dafür gibt es Gründe - und wir freuen uns, das am Samstag noch mal zeigen zu dürfen."

Wir sind noch nicht fertig - aber wir sind bereit. Edin Terzic

Die Struktur der Dortmunder Trainingswoche ist nicht angepasst worden, auch Terzic' Routinen sind dieselben. Und dazu gehört auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem kommenden Gegner. Für Mainz geht es zwar tabellarisch um nichts mehr, auf die leichte Schulter aber nimmt Terzic die 05er nicht. Im Gegenteil: "Die Stärken von Mainz sind deutlich erkennbar. Sie gehören zu den fittesten Mannschaften der Liga, spielen sehr körperlich und erwachsen. Jeder dort kennt seine Rolle und seine Aufgabe", zählte er zwei Tage vor der Partie auf und verwies auf die Siege der Mainzer gegen München, in Leipzig und Leverkusen sowie auf das Hinspiel, das der BVB erst in der Nachspielzeit für sich entscheiden konnte. Sowohl auf die Standardstärke der Mainzer wird Terzic seine Elf vor der Partie noch einmal hinweisen als auch daran erinnern, was man selbst zuletzt in Augsburg nicht optimal lösen konnte. "Wir werden ein Augenmerk darauf legen, die Tiefe zu verteidigen", sagte der BVB-Trainer, "denn wir sind uns sicher, dass sie diese Wege suchen werden."

Das Hineinstürzen in die Arbeit ist ein weiteres Mittel, mit dem Terzic die Situation für sich strukturiert. Die Arbeit als Ablenkung - das ist ein Rezept, das für ihn gut funktioniert. Und das nicht nur vor dem 34. Spieltag. Dennoch wird die Anspannung kommen, so wie sie immer kommt. Manchmal zwei Tage vor dem Spiel, manchmal am Tag davor. Selten jedoch am Spieltag selber. Denn dann seien die Entscheidungen getroffen, dann stehe die Startelf, sei der Matchplan besprochen. Wie es ihm gehe, sagte er am Donnerstag, darum es momentan jedoch ohnehin "Null komma null". Wichtig sei nur eins: "Wir sind noch nicht fertig - aber wir sind bereit!"