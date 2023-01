Das beste NFL-Wochenende - mit 49ers-Niederlage? Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Die Play-offs der NFL sind letzte Woche gestartet, das erste ganz große Highlight steigt aber jetzt erst - schließlich gehen jetzt erst mit den Philadelphia Eagles (NFC) und den Kansas City Chiefs (AFC) die beiden besten Teams ihrer jeweiligen Conference ans Werk. Alles Wissenswerte dazu? Die neue Folge "Icing the kicker" hat es. Jetzt hören!

Sechs teils unerwartet enge Spiele hat es in den Play-offs der National Football League bereits gegeben, nun stehen nach der absolvierten Wild Card Round vier weitere Kracher in der sogenannten Divisional Round bevor. Und wenn die Partien auch nur ansatzweise so spannend werden wie die aus dem vergangenen Jahr, dann darf sich der gemeine Football-Freund auf Nervenkitzel einstellen.

Damals hatten sich die Bengals bei den Titans (19:16), die 49ers bei den Packers (13:10), die Rams bei den Buccaneers (30:27) und die Chiefs gegen die Bills (42:36 in der Overtime) nur hauchzart durchgesetzt - zusammen waren es nur 15 Punkte Unterschied.

In der neuen Folge von "Icing the kicker" sind sich Moderator Kucze, Footballerei-Experte Detti und kicker-Redakteur Grille deshalb einig, dass gerade dieses Divisional-Wochenendes womöglich das ganz große Ding werden könnte. Schließlich stehen hier letztmals auch Spiele am Samstag und Sonntag an.

#41: NFL Preview - Das beste Wochenende der Saison! Die Divisional Round ist da! In der letzten Saison bedeutete das: 4 hochdramatische Partien und Spannung bis zum Schluss. Kucze, Grille und Detti tippen die aktuellen Divisionals und sagen euch, warum diese Playoff-Runde den Höhepunkt einer jeden NFL-Saison darstellt. Schaffen die Jaguars die Sensation in Arrowhead? Werden die Eagles ihrer Favoritenrolle gegen die Giants gerecht? Wer gewinnt das brisante Aufeinandertreffen zwischen Bills und Bengals? Und fegen die 49ers zuhause auch über die Cowboys hinweg..? Hört rein!

Los geht es am Samstag (22.30 Uhr MEZ) mit dem Vergleich zwischen den Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes und den Jacksonville Jaguars. Können die Jags nach ihrem Monster-Comeback aus der vergangenen Woche die nächste Überraschung schaffen? Und können wenige Stunden später auch die New York Giants bei den Philadelphia Eagles mächtig überraschen?

Diesen Fragen werden in der neuen Podcast-Ausgabe nachgegangen. Neben gewohnt interessanten Fakten am Rande von Kucze kommt zudem der zuletzt wegen Damar Hamlins Unglück abgebrochene Vergleich zwischen Buffalo Bills und Cincinnati Bengals auf den Tisch - und damit der Abschluss dieser Runde. Beim Duell zwischen den seit elf Spielen ungeschlagenen San Francisco 49ers und den Dallas Cowboys, die vor Tagen womöglich für das letzte Spiel von Tom Brady im Dress der Bucs gesorgt haben, könnte es richtig eng werden.

"Icing" - jeden Donnerstag neu

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint seit Beginn der Regular Season immer wöchentlich. Die neue Ausgabe gibt es dabei stets donnerstags ab Nachmittag - und damit als perfekte Vorbereitung auf das Wochenende in der NFL.

