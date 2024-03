"Das beste Beispiel": Kulesh verlängert bei der TSV Hannover-Burgdorf

Die TSV Hannover-Burgdorf und Uladzislau "Vlad" Kulesh setzen ihre Zusammenarbeit noch länger als geplant fort. Die Niedersachsen statteten den Rückraum-Shooter mit einem Vertrag bis 2025 aus.

Die TSV Hannover-Burgdorf hat die Länderspielpause genutzt und eine weitere Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht: Mit Uladzislau "Vlad" Kulesh hat ein weiterer Leistungsträger seinen Unterschrift unter einen Vertrag bis 30. Juni 2025 gesetzt.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Vlad dazu entschieden hat, ein weiteres Jahr in Hannover zu bleiben", wird Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter bei den "Recken", zitiert: "Er ist sportlich ein wichtiger Baustein in unserem System und ein fester Bestandteil innerhalb der Teamstruktur. Mit seiner körperlichen Statur besitzt er Fähigkeiten, die uns als Team stärker machen und in schwierigen Phasen den X-Faktor darstellen können. Dafür waren die letzten beiden Tore gegen Magdeburg das beste Beispiel."

Auch wegen Kuleshs Hilfe beendete Hannover jüngst die beeindruckende Siegesserie des SCM - mit einem 28:27-Heimsieg. "Ich bin der Überzeugung, dass sich Vlad mit zusätzlicher Trainings- und Spielpraxis weiter steigern wird und uns variabler sowie durchschlagskräftiger macht", erklärt Cheftrainer Christian Prokop: "Er besitzt gute Qualitäten. Dazu ist er charakterlich und menschlich ein Gewinn für unser Team."

CL-Final-Erfahrung eingebracht - Bereits 234 Tore

Der Belarusse war im Sommer 2022 nach Hannover gewechselt und hatte da schon Champions-League-Erfahrungen eingebracht - mit Kielce war er gar bis ins Endspiel der Königsklasse vorgedrungen, wo Barcelona den längeren Atem bewies. Direkt in seiner ersten Bundesliga-Saison landete er mit den Niedersachsen auf Rang sechs, der die Startberechtigung in der EHF European League bedeutete.

Momentan stehen Kulesh und Hannover erneut auf dem sechsten Platz, dazu hat Prokops Team in der European League das Ticket für die Playoff-Runde gelöst. Dort treffen die Niedersachsen in zwei Duellen auf IK Sävehof und haben das Viertelfinale fest im Visier. Kuleshs Qualitäten, der in 71 Pflichtspieleinsätzen bis dato 234 Tore erzielte, werden auch gegen die Schweden gefragt sein.

"Der Schritt nach Deutschland war ein sehr großer für mich, bei dem ich aber tolle Unterstützung vom Verein erhalten habe", sagt Kulesh: "Mittlerweile fühle ich mich sehr wohl in Hannover und freue mich auf die weitere Zeit mit dieser ehrgeizigen Mannschaft. Ich bin hier noch nicht fertig und möchte auch in Zukunft viele Erfolge mit den Recken feiern."

Weiter geht es für die TSV Hannover-Burgdorf am 21. März gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten, der wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln will.