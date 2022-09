Das besondere Gen als Waffe: Hankofen avanciert zum Favoritenschreck

Dass die SpVgg Hankofen-Hailing die Großen der Liga ärgern kann, zeigte der jüngste 2:1-Sieg in Haching. Allerdings nicht nur der.

Ein Erklärungsansatz für den sensationellen Last-Minute-Sieg in Haching ist dieses besondere Gen, das die Spieler der SpVgg Hankofen-Hailing offenbar zu haben scheinen: Es sind wahre Mentalitätsmonster. Seit Jahren wird die sportliche Unterlegenheit gegen manchmal scheinbar übermächtige Gegner wettgemacht. Das hatte die Truppe in zehn Jahren Bayernliga Süd so extrem stark gemacht und diese Eigenschaft haben die "Dorfbuam" scheinbar auch in Liga 4 transportieren können.

Anders ist der 2:1-Auswärtssieg beim Spitzenreiter nicht zu erklären. Denn die Spieler erstarrten ja schon bei ihrer Ankunft im Hachinger Sportpark fast vor Ehrfurcht, denn dort wurde einst sogar Bundesliga gespielt und am letzten Spieltag der Saison 1999/2000 durch einen 2:0-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen die Deutsche Meisterschaft von Bayern München besiegelt.

Nun durften erstmals in Hankofens Vereinsgeschichte die Niederbayern in diesem Stadion Geschichte schreiben: "Erst haben wir gestaunt, und dann ging es zur Sache", so Trainer Heribert Ketterl. Nach dem Motto "keine Angst vor großen Namen" spulten die Niederbayern ohne großen Respekt ihr Pensum runter. Ähnlich wie beim 1:1 in Würzburg am 1. Spieltag trat der Aufsteiger auch im Alpenbauer Sportpark auf. "Wir haben zehn Minuten gebraucht, bis wir den Druck von Haching überstanden und drin im Spiel waren", ließ Ketterl wissen. Vor allem war es wieder das starke Umschaltspiel, das Hankofen so perfekt zelebrieren konnte. So fielen der Führungstreffer durch Brian Wagner (35.) und auch das Siegtor in der Nachspielzeit durch David Vogl (90./+4).

Eine Portion Glück war aber auch ausschlaggebend dafür, dass die Gäste nur einmal durch den Foulelfmeter von Patrick Hobsch (45./+1) bezwungen worden waren.

Die Konsequenz aus diesem Erfolg: „Die Mannschaft hat wieder gesehen, dass sie mit ihrer Mentalität viel bewegen kann”, so Ketterl. Das soll auch der 1. FC Schweinfurt 05 an diesem Samstag zu spüren bekommen.