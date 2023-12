Das bedeutet der Schonlau-Schock für die HSV-Pläne

Vor und nach dem 2:0 des HSV in Nürnberg hatte Sebastian Schonlau seinem Trainer noch Flankenschutz gegeben. Und während bei Tim Walter die Zeichen auf Weiterbeschäftigung stehen, muss der Kapitän den nächsten Rückschlag verkraften - mit Folgen für die Transferpolitik.

Ganze vier Partien konnte Schonlau in der abgelaufenen Hinserie wegen gleich zweier Faszienrisse in der rechten Wade absolvieren. Ohne den Kopf und Abwehr-Chef krankte das gesamte System und Walter beklagte: "Bascho macht unser Spiel aus. Natürlich war es nicht einfach, fast das komplette Halbjahr ohne ihn auszukommen."

Es muss zwingend ein Innenverteidiger verpflichtet werden

Die am Donnerstag veröffentliche Diagnose Faszien- und Sehnenriss, dieses Mal in der linken Wade, bedeutet einen schweren Schlag für Team und Trainer. Und es nimmt Einfluss auf die Transferpläne des aktuellen Tabellendritten. Vor allem auf der linken Außenbahn sollte personell nachgelegt werden, möglichst mit Noah Katterbach, der schon in der Rückrunde der Vorsaison vom 1. FC Köln ausgeliehen war und nun nur noch ein halbes Jahr bei den Rheinländern unter Vertrag steht. Durch Schonlaus erneut wochenlangen Ausfall aber ist klar: Es muss zwingend auch ein Innenverteidiger nachverpflichtet werden.

Der Bedeutung dieser "Königspersonalie" sind sich alle Protagonisten bewusst. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr war Mario Vuskovic wegen Dopings gesperrt worden, die durch den Kroaten entstandene Lücke im Abwehrzentrum wurde weder durch Leihgabe Javi Montero noch durch Eigengewächs Jonas David geschlossen. Im Sommer reagierte der HSV mit der Verpflichtung von gleich zwei Innenverteidigern, doch weder Dennis Hadzikadunic noch Guilherme Ramos waren am Ende der Hinserie gesetzt - weil beide immer wieder entscheidend patzten.

Festgespielt hatte sich zuletzt ausgerechnet Stephan Ambrosius. Der gebürtige Hamburger entspricht mit seiner eher resoluten Spielweise nur bedingt Walters Anforderungsprofil an einen zentralen Abwehrspieler, war aber aufgrund seiner enormen Zweikampfstärke letztlich unverzichtbar. Der Haken bei dem 25-Jährigen: Aufgrund seiner starken Leistungen am Jahresende hat er sich wieder in den Blickpunkt von Ghanas Nationalmannschaft für den im Januar beginnenden Afrika-Cup gespielt. Im Blickfeld hatten Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa die Innenverteidigerposition für die Wintertransferperiode daher ohnehin schon. Seit der bitteren Schonlau-Diagnose nun herrscht akuter Handlungsbedarf - und es geht nicht um eine Ergänzung, sondern möglichst eine Sofort-Hilfe.