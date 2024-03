Das Becken: Ernst sagt Trip zur deutschen U 20 ab

Hertha-Stammkeeper Tjark Ernst hat wegen seiner Verletzung die Reise zur deutschen U-20-Auswahl abgesagt. Sein Ziel: die Rückkehr ins Tor nach der Länderspielpause im Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am 30. März.

Ernst habe für die beiden anstehenden Länderspiele der U-20-Nationalmannschaft gegen Frankreich im spanischen Oliva Nova südlich von Valencia (22. und 25. März) abgesagt, teilte Hertha BSC am Montagvormittag mit. Der Torhüter hatte sich vor neun Tagen im Abschlusstraining vor dem Berliner Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (0:2) bei einer Parade im Bereich der Hüfte und des Beckens verletzt und nicht nur in Hamburg, sondern auch am Sonntag beim Heimspiel gegen Schalke 04 (5:2) ausgesetzt. Wegen der Beckenkammprellung der Nummer 1 kam in beiden Partien Ersatzmann Marius Gersbeck zum Zug. Weil auch Robert Kwasigroch noch Trainingsrückstand hat, saß gegen Schalke als Back-up für Gersbeck U-19-Keeper Tim Goller auf der Bank.

Etliche andere Hertha-Profis gehen derweil für ihre Verbände auf Reisen. Marton Dardai, der bislang für die U-Mannschaften des DFB aufgelaufen war, steht nach seinem Verbandswechsel vor seinem Debüt für den deutschen EM-Gegner Ungarn, der gegen die Türkei und Kosovo testet.

Routinier Peter Pekarik, der in der Schlussphase gegen Schalke zu seinem ersten Liga-Einsatz seit Anfang September kam, trifft mit der ebenfalls für die EM qualifizierten Slowakei in zwei Freundschaftsspielen auf Österreich (23. März/Bratislava) und Norwegen (26. März/Oslo).

Ernst wird es hingegen für ein Berliner Trio im Rahmen der EM-Playoffs: Andreas Bouchalakis empfängt mit der griechischen Auswahl am Donnerstag in Athen Kasachstan. Bei einem Sieg wartet auf den Europameister von 2004 der Gewinner des Duells zwischen Georgien und Luxemburg. Für Haris Tabakovic, dem gegen Schalke sein fünfter Zweitliga-Doppelpack gelang, und Smail Prevljak geht es am Donnerstag mit Bosnien-Herzegowina in den Play-offs in Zenica gegen die Ukraine. Kommen die Bosnier weiter, wartet am 26. März der Sieger der Partie Israel gegen Island.

Für die U 21 des DFB sind Linus Gechter und Julian Eitschberger, der nach seiner Leihe zu Drittligist Halle im Sommer zu Hertha zurückkehrt, in der EM-Qualifikation gegen Kosovo (22. März in Chemnitz) und Israel (26. März in Halle) im Einsatz. Zur U 19 reisen Keeper Goller, Pascal Klemens und erstmals Ibrahim Maza, der sich nach verpasster Hinrunde (Meniskus-OP) in den vergangenen Wochen in den Fokus spielte und gegen Schalke in der Startelf stand. Gegner in der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Kroatien sind der Gastgeber, Rumänien und die Türkei. Bence Dardai, ab Sommer beim VfL Wolfsburg, wurde von U-18-Coach Hanno Balitsch für das anstehende Turnier im spanischen Pinatar nominiert. Die Gegner dort: die Niederlande (20. März), England (22. März) und Tschechien (25. März). Angreifer Gustav Christensen trifft mit Dänemarks U 20 auswärts auf Portugal.