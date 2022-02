Das Baumgart-Experiment: Wie viel Führungsverlust verkraftet der FC?

Gegen den SC Freiburg muss der 1. FC Köln mit dem in Quarantäne befindlichen Steffen Baumgart eine weitere Führungskraft ersetzen. Gäste-Trainer Christian Streich sieht im Ausfall seines Kölner Kollegen einen möglichen Vorteil.

Nachdem Steffen Baumgart sich am Mittwoch wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne begeben musste, erprobt der Bundesligist am Samstag in der Partie gegen den SC Freiburg - allerdings gezwungenermaßen - wie viel Führungsverlust ein Bundesligist verkraften kann.

Nachdem der FC in der Winterpause mit Abwehrchef Rafael Czichos bereits so etwas wie die rechte Hand Baumgarts auf dem Spielfeld zu Chicago Fire FC in die Major League Soccer abgegeben hat und mit Ellyes Skhiri der herausragende Stratege der Kölner die ersten drei Rückrundenspiele wegen seiner Teilnahme am Afrika-Cup verpasste, fällt nun mit Baumgart die absolute Führungsfigur aus.

Baumgart wird somit am Samstag aus seiner häuslichen Quarantäne heraus beobachten können, inwieweit sich sein Fehlen auf das Kölner Spiel auswirken wird. Inwieweit die Mannschaft seine Ideen verinnerlicht hat - und auch in der Lage ist, diese ohne Baumgarts Ansprache vor und während des Spiels sowie während der Halbzeitpause genauso gut umzusetzen, wie sie es in den bisherigen Saisonspielen tat.

Selbst Streich sieht möglichen Pluspunkt für Freiburg

Man braucht sich nur Baumgarts Ansprachen vor den Spielen in der Kabine vor Augen führen, in die die vereinseigenen Doku "24/7 FC" wiederholt Einblicke gewährte, oder die Art und Weise, wie der 50-Jährige seine Profis während der 90 Minuten ständig unter Hochspannung coacht, um zu erahnen, dass FC-Spiele mit und ohne Baumgarts physische und vor allem verbale Anwesenheit durchaus einen unterschiedlichen Verlauf nehmen können.

Auch Christan Streich sieht in Baumgarts Fehlen einen möglichen Pluspunkt für die Gäste: "Er steht nicht am Rand, seine starke Präsenz ist nicht da. Es kann schon sein", erklärt der Freiburger Trainer, "dass der eine oder andere Spieler etwas vermisst."

Pawlak will "sehr sachlich" sein

Zumal Baumgarts Vertreter, Co-Trainer André Pawlak, doch einen ganz anderen Typus von Fußballlehrer darstellt. Nicht umsonst erklärte der 50-Jährige, der zum dritten Mal als Vertreter eines Kölner Chefcoachs (Markus Anfang, Achim Beierlorzer und nun Baumgart) einspringt, dass er seinen Chef nicht kopieren könne und wolle. Zudem kündigte er an, seine Ansprache "sehr sachlich" zu halten. So wie Pawlak - und das ist keine Kritikpunkt - nun eben mal ist.

Pawlak wird die FC-Profis anders als Baumgart von der Seitenlinie aus coachen. Und angesichts von 10 000 Fans, die gegen den SC Freiburg dabei sein werden, wird weniger von dem, was der Trainer absendet, auch bei seinen Spielern ankommen.

Den Ausfall von Czichos und Skhiri hat der FC - wenn man auf die Leistungen und weniger auf die Ergebnisse der drei Rückrundenspiele blickt - ordentlich weggesteckt. Funktioniert das Kölner Spiel nun auch ohne den lautstarken Souffleur Baumgart? Oder rückt der Trainerstab gegen Freiburg von der ursprünglichen Idee ab, Skhiri nach dessen Teilnahme am Afrika-Cup erstmal durchschnaufen zu lassen und gegen die Breisgauer nicht einzusetzen?

Nachvollziehbar wäre ein solcher Sinneswandel. Würde der Tunesier, der allerdings leichte Érkältungssymptome zeigt, doch als absoluter Leistungsträger in der Rolle zentral vor der Abwehr zumindest etwas von der Führungskraft ersetzen, die durch die Absenz Baumgarts verloren geht.

Letzterer wird während des Spiels alle Entscheidungen seinem Trainerteam überlassen. Doch taktische Marschroute sowie Aufstellung und damit, ob Skhiri beginnt oder nicht, wird der Chef festlegen. Womit er zumindest die Rahmenbedingungen des Kölner Baumgart-Experiments maßgeblich selbst bestimmt.