Das Aus für Barça, Atletico und Leverkusen - Diese Teams stehen im Champions-League-Achtelfinale

Der FC Bayern hatte schon am vierten Spieltag den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale perfekt gemacht. Dortmund folgte am 5. Spieltag. Welche Klubs haben ihr Ticket ebenfalls schon gelöst? Und wer hat noch Chancen?

Gruppe A

SSC Neapel (Gruppenerster oder -zweiter)

FC Liverpool (Gruppenerster oder -zweiter)

Gruppe B

Club Brügge (Gruppenerster oder -zweiter)

FC Porto (Gruppenerster oder -zweiter)

Gruppe C

FC Bayern (Gruppenerster)

Inter Mailand (Gruppenzweiter)

Gruppe D

Noch Chancen: Tottenham Hotspur, Olympique Marseille, Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt

Gruppe E

FC Chelsea (Gruppenerster)

Noch Chancen: AC Mailand und RB Salzburg

Gruppe F

Real Madrid (Gruppenerster oder -zweiter)

Noch Chancen: RB Leipzig und Schachtar Donezk

Gruppe G

Manchester City (Gruppenerster)

Borussia Dortmund (Gruppenzweiter)

Gruppe H

Paris St. Germain (Gruppenerster oder -zweiter)

Benfica Lissabon (Gruppenerster oder -zweiter)

Die acht Paarungen des Champions-League-Achtelfinals werden noch vor dem Start der WM ausgelost. Am Montag, 7. November (12 Uhr, LIVE! bei kicker), erfahren die 16 Gruppenersten und -zweiten in Nyon, gegen wen sie im Februar (Hinspiele) und März 2023 (Rückspiele) um ein Viertelfinalticket spielen werden. Die acht Gruppendritten dürfen wie gewohnt in der Europa League weiterspielen.