Das Auge im Sturm: Wie 'Saadhak's Rasselbande Valorant aufmischt

Die Champions-Titelverteidigung hat Matias 'Saadhak' Delipetro knapp verpasst. Dennoch ist er einer der besten und erfahrensten Valorant-eSportler überhaupt - speziell in seinem jungen Team LOUD. Mit kicker eSport sprach er über seine Führungsrolle auf und neben der Stage sowie eine unerwartete Rückkehr.

Man kann sich schon mal alt vorkommen, wenn man die Lebensläufe einiger Top-eSportler öffnet. Sang-Hyeok 'Faker' Lee etwa hat mit 27 so ziemlich alles erreicht, was es in League of Legends zu erreichen gibt - im Zweifel sogar mehrfach. Auch in Riots zweitem großen eSport-Hit Valorant verhält es sich nicht anders. Immer jünger erreichen eSportler das höchste Level.

Vaterfigur Delipetro sticht heraus

Bei LOUD haben sie daraus eine Tugend gemacht. Im Roster für Valorant Champions standen gleich vier Spieler, die nur wenige Wochen vor dem Event noch Teenager waren. Zwei gingen gar mit gerade so 18 Jahren in den größten Wettkampf des Valorant-eSports. Nur ein Akteur des brasilianischen Top-Teams sticht deutlich heraus: Matias 'Saadhak' Delipetro ist mit seinen 26 Lenzen im Vergleich zu seinen Kollegen fast schon betagt - und genau deshalb der zentrale Baustein des Erfolgs.

"Es ist aktuell ein Running Gag, dass ich ihr Vater bin", beschreibt der einzige Argentinier im ansonsten rein brasilianischen Aufgebot seine Rolle schmunzelnd. Dahinter steckt aber weit mehr als ein kleiner Scherz der jungen Wilden an seiner Seite. "Es ist tatsächlich etwas Wahres daran. Ich kümmere mich um viele Dinge."

Genau das macht mich erfahren: Ich habe diese Dinge durchlebt und kann sie durch diese Emotionen führen. Matias 'Saadhak' Delipetro über seine Führungsrolle bei LOUD

Bei den Dingen, um die sich Delipetro kümmere, betont er, ginge es allerdings weniger um spieltaktische Themen, sondern viel mehr um das echte Leben. "Außerhalb des Spiels wissen sie vielleicht mal nicht, was sie mit ihrem Geld machen oder wie sie sich in manchen Situationen fühlen sollen; dass es beispielsweise okay ist, nervös zu sein oder ein wenig Angst zu haben." Hier kommt Delipetro ins Spiel: "Genau das macht mich erfahren: Ich habe diese Dinge durchlebt und kann sie durch diese Emotionen führen." Daher sei er wohl tatsächlich eine Art Vater für seine deutlich jüngeren Mitstreiter.

Auf Ascent, Bind oder wie die Maps in Valorant noch heißen, brauchen Cauan 'cauanzin' Pereira, Erick 'aspas' Santos & Co. hingegen kaum Führung ihres routinierten Kapitäns. "Sind sind wirklich talentiert, fast schon verrückt gut", weiß dieser.

Ich habe nicht erwartet, so bald wieder hier zu sein. Matias 'Saadhak' Delipetro über den Top-4-Einzug LOUDs bei den Champions

Dennoch kam der Erfolg der abgelaufenen Spielzeit für 'Saadhak' überraschend. "Ich war ehrlich gesagt davon ausgegangen, eine Phase des Aufbaus zu durchlaufen. Wie gesagt: Die Jungs sind jung. Sehr jung." Die starken Auftritte beim LOCK//IN in Sao Paulo, dem Finale der Americas League und schlussendlich auch der Champions-Ausgabe in Los Angeles hatte er nicht kommen sehen. "Ich habe nicht erwartet, so bald wieder hier zu sein", kommentiert er das erneute Erreichen der Top 4 bei der Valorant-Weltmeisterschaft.

"Etwas ganz Besonderes" sei diese Situation deshalb gewesen. Und auch wenn die Titelverteidigung nach dem Aus gegen die Evil Geniuses im Lower-Bracket-Finale nicht gelang, spreche das gute Abschneiden laut 'Saadhak' hinsichtlich seiner Kollegen eine deutliche Sprache: "Dass wir diese Resultate erzielt haben, zeigt nur, wie hingebungsvoll sie sind und wie sehr sie sich bemühen."

Das Auge des Sturms

Die größte Stärke LOUDs sieht der Kapitän allerdings in der eigenen Lockerheit. "Das Wichtigste für uns ist es, Spaß zu haben und den Moment zu genießen", befindet Delipetro und führt aus: "Das macht uns so gut: Für uns gibt es keinen Druck, keine negativen Emotionen. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir. Wenn wir verlieren, verlieren wir. So ist es eben."

Und so haben sie bei LOUD ihr Erfolgsrezept gefunden. Jugendliche Leichtigkeit, freudiger Esprit und Drang nach vorne, die die Szene aufwirbeln wie ein Tropensturm. Ein Sturm, dessen Auge ein 26-jähriger Argentinier ist, der in Valorant so ziemlich alles erreicht hat, was es zu erreichen gibt.