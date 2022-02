Das Ass im Ärmel: EAs neuer Plan gegen FUT-Leaks?

Flächendeckende Leaks verderben die Spannung in FIFA 22 Ultimate Team (FUT), im Rahmen der Future Stars Promo könnte ein Lösungsansatz gefunden sein - ein Kommentar von Niklas Aßfalg.

Tagelanges Rätseln und Spekulieren sowie die engagierte Prediction-Kultur gehören in der FUT-Community der Vergangenheit an. In der laufenden Saison werden nahezu alle Inhalte im Rahmen einzigartiger oder wiederkehrender Events bereits im Vorfeld geleakt - teilweise sind sie schon Wochen zuvor bekannt.

Echte Spannung kommt kaum noch auf, der Release neuer Objekte ist meist nur noch die Bestätigung. EA SPORTS kann diese Entwicklung nicht gefallen, der Hype um einzelne Promos hat im Vergleich zu früheren Titeln signifikant abgenommen. Geäußert hat sich der Entwickler zur Thematik noch nicht.

Blaupause Future Stars: Das Spannungs-Ass im EA-Ärmel

Derzeit beherrschen die Future Stars das Geschehen in FUT, beide Teams für die Packs waren schon eine Woche vor dem Eventstart geleakt. Auch die Spezialkarten, die über Squad Building Challenges (SBC) oder Objectives freizuschalten sind, konnten bislang nicht geheim gehalten werden. EA SPORTS hat aber ein Ass im Ärmel.

Über Twitter werden Abstimmungen abgehalten, die sich in zwei Schritten je einem neuen Future Star annähern. Zunächst wählt die Community die Nation des Profis, im Anschluss die Position. Jedes beendete Voting bringt die Fans näher an den kommenden Spieler, Leaks fallen nun offenbar deutlich schwerer.

Abwechslung und Mitbestimmung

Der neue Future Star nach Twitter-Wahl wird am Freitagabend um 19 Uhr enthüllt und veröffentlicht, noch existieren keine verlässlichen Leaks - ein Teilgewinn. Über die Unberechenbarkeit hinaus wird den Anhängern das Gefühl der Mitbestimmung vermittelt. Mehr als 100.000 Stimmen zeugen von reger Partizipation.

Durchgesetzt hat sich im letzten Voting übrigens Deutschland als Nation gegenüber Spanien, als Position wurde der rechte offensive Flügel ermittelt. Ridle Baku, Kevin Schade, Jan Thielmann, Jamie Leweling? Die Community tappt noch im Dunkeln - und das ist eine angenehme Abwechslung in FUT 22.

Vorbild für weitere FUT-Inhalte?

Neu sind die Votings nicht, EA SPORTS hatte so schon in FIFA 21 einige Future Stars gesucht. Vor dem Hintergrund der grassierenden Leak-Welle hat die Mechanik aber eine neue Farbe erhalten, die ihr ziemlich gut steht. Der Entwickler sollte in Betracht ziehen, auch über andere FUT-Inhalte abstimmen zu lassen.