Das ändert sich in der neuen DFB-Pokal-Saison

Im DFB-Pokal gibt es ab der Saison 2022/23 Änderungen im Rahmenspielplan - und bei den TV-Übertragungen.

Mit der kommenden Saison beginnt im DFB-Pokal ein neuer Zyklus. Im Zuge der Rechtevergabe für die Spielzeiten 2022/23 bis 2025/26 nahm der DFB Anpassungen im Spiel- und TV-Plan seines wichtigsten Wettbewerbs vor - muss diese wegen der Winter-WM in Katar aber gleich mal vorübergehend abändern.

Eigentlich sind fünf Neuerungen vorgesehen:

1. Zwei Spiele der 1. DFB-Pokal-Runde finden nicht im August, sondern erst an einem Dienstag und Mittwoch (jeweils 20.45 Uhr) im September statt. Betroffen sind die Teilnehmer am DFL-Supercup, der am Wochenende der 1. DFB-Pokal-Runde (29. Juli bis 1. August) ausgetragen wird. Am 30. Juli empfängt dabei Pokalsieger Leipzig Meister Bayern.

Neue Anstoßzeiten, mehr Spieltage

2. In der 1. DFB-Pokal-Runde gibt es neue Anstoßzeiten. Unter anderem beginnen am Samstag und Sonntag je zwei Partien bereits um 13 Uhr. Zuletzt ging es an diesen Tagen immer erst am Nachmittag los.

3. Das Achtelfinale wechselt das Kalenderjahr. Statt im Februar steht es künftig bereits im Dezember auf dem Programm. Es gehen also nur noch acht Klubs mit der Chance auf den DFB-Pokal-Triumph ins neue Jahr.

4. Die Spiele im Viertelfinale werden auf zwei Wochen gestreckt und bereits im Februar (statt im April) ausgetragen. Das bedeutet, dass alle vier Paarungen an vier verschiedenen Tagen stattfinden. Bislang ging das Viertelfinale binnen zwei Tagen über die Bühne.

ZDF-Comeback und mehr Free-TV-Spiele

5. Statt wie bisher 13 werden ab 2022/23 15 Partien live im Free-TV zu sehen sein, darunter die beiden Halbfinals und das Finale. Die ARD und - nach mehr als zehn Jahren Pokal-"Sendepause" - das ZDF teilen sich diese Rechte auf. Pay-TV-Sender "Sky" zeigt weiterhin alle 63 Partien live.

In der anstehenden Saison können die dritte und vierte Änderung angesichts der im November beginnenden WM in Katar aber teilweise nicht umgesetzt werden. Statt dem Viertelfinale wird daher ausnahmsweise das Achtelfinale auf vier Spieltermine verteilt - und doch ein letztes Mal erst im neuen Kalenderjahr ausgetragen (31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar).