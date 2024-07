Das Abschluss-Ranking der U16-Europameisterschaft 2024

Am Sonntagabend gingen die U16-Europameisterschaften im Beachhandball in Bulgarien zu Ende. Ein Blick auf das Abschlussranking.

Die Titel gingen an die Niederlande (Mädchen) und Ungarn (Jungen). Während sich die Niederländerinnen um Turnier-MVP Nienke Slippens souverän mit 2:0 durchsetzten, ging das Finale im männlichen Bereich in ein spannendes Shoot Out, in dem sich Spanien geschlagen geben mussten. Die zwei Nominierungen für das All-Star-Team von Hugo Borja Guerrero Diaz (MVP) und Robin John Del Castillo Clanchy (Bester Verteidiger) waren da nur ein kleiner Trost.

Bei den Mädchen feierte Frankreich hingegen trotz des verlorenen Endspiels, denn es war die erste Medaille in der Geschichte des französischen Beachhandballs. "Wir haben eine unglaubliche Woche erlebt, das Team hat sich gesteigert, die Mädchen sind gewachsen und waren sehr stark im Kopf, sie haben gezeigt, dass sie fähig sind", lobte Yvelise Dublanc. "Wir haben im Finale gegen einen stärkeren Gegner verloren, aber ich bin sehr stolz auf sie."

Die deutsche Delegation zog ein positives Fazit des Turniers. Beide Teams sicherten sich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025; die Jungen gewannen zudem die Bronzemedaille. In Bjarne Rollmann stellte der Deutsche Handballbund zudem den besten Torhüter des Turniers.

Ranking U16 männlich

1. Ungarn

2. Spanien

3. Deutschland

4. Kroatien

5. Portugal

6. Schweden

7. Tschechien

8. Ukraine

9. Serbien

10. Polen

11. Frankreich

12. Schweiz

13. Norwegen

14. Rumänien

15. Bulgarien

16. Türkei

Ranking U16 weiblich

1. Niederlande

2. Frankreich

3. Kroatien

4. Ungarn

5. Deutschland

6. Spanien

7. Norwegen

8. Bulgarien

9. Schweden

10. Ukraine

11. Polen

12. Tschechien

13. Portugal

14. Rumänien

15. Türkei

16. Serbien

17. Slowakei

18. Schweiz