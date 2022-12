Das 360-Grad-Paket der SpVgg Unterhaching

Schon seit Jahren gilt die SpVgg Unterhaching als Brutstätte für Torwarttalente und ebnete schon einigen den Weg in den Profifußball. Im Rahmen der Hachinger Torwartakademie sollen Talente zukünftig noch spezifischer gefördert werden. Mit einem bislang einzigartigen Modell.

Während sich die SpVgg im Rahmen der jüngsten Spielabsage gegen Wacker Burghausen am vergangenen Wochenende sehr unprofessionell angestellt hatte - bereits am 9. November war auf der Vereinshomepage der Nachholtermin 28. März 2023 aufgetaucht und darauffolgende Vereinsinformationen widersprachen sich - kann der Klub im sportlichen Bereich hingegen mit hervorragender Qualität überzeugen - vor allem bei der Torhüterausbildung.

Hier knüpft der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern an seine Tradition an, seine Torhüter wie einst bei Michael Zetterer (heute Werder Bremen) und Nico Mantl (heute Red Bull Salzburg) für höhere Aufgaben vorzubereiten. Und derzeit schreibt die Ausbildungshistorie das nächste Kapitel. Und zwar mit einem neuen und in Deutschland derzeit einzigartigen Konzept im Rahmen der vereinseigenen Torwart- akademie. "Wir holen die Jungs anders ab", beschreibt der ehemalige Zweitliga-Torhüter und Hauptverantwortliche Michael Gurski das Alleinstellungsmerkmal des Konzepts. In der bereits schon existierenden Hachinger Torwartakademie hat Gurski nach zweijähriger Vorbereitung 2022 mit dem neuen Modell begonnen. "Wir wollen die Schlagzahl erhöhen und mehr Torhüter als bisher nach oben bringen", beschreibt Gurski, der für TuS Koblenz und die SpVgg in der 2. Liga aktiv war, das Ziel.

Die Ausbildung der Torhüter hat bereits über den Münchner Vorort hinaus Beachtung gefunden. Der Deutsche Fußball-Bund hat zuletzt unter dem Konzept "Ausbildung und Heranführung von Talenten in den Profibereich" sogenannte Micro-Torwartgruppen ins Leben gerufen. Diese speziellen Teams trainieren in Unterhaching. Im Sportpark treffen sich regelmäßig Torwarttrainer aus der Region, um die Arbeit auf dem Trainingsplatz rund um den erfahrenen Torwarttrainer Gurski zu beobachten.

René Vollath steht während einer Trainingseinheit auf dem Trainingsplatz in Unterhaching. Der 32-jährige Routinier versucht Nachwuchskeeper Lenny Haas torwartspezifische Bewegungen zu erklären. Die aktuelle Nummer 1 der SpVgg ist mit Elan bei der Sache, der 15-Jährige lauscht Vollaths Erklärungen gespannt. "Mir gefällt das Training sehr gut", erzählt das Talent nach einer Übungsform mit Paraden von Schüssen aus kurzer Distanz bei Ex-Regionalliga-Keeper Kai Fritz, dem dritten Trainer der Akademie. Gurski widmet sich derweil einer komplexen Übungsform mit Pässen, Flanken, Torschüssen, Abfangen von hohen Bällen sowie Paraden. "Klar", so Haas, "schaut man hoch zur Nummer 1 der Profis. Ich kann sehr viel mitnehmen."

Ein Angebot für Jung und Alt

Dies ist der Hintergedanke dieses Konzepts. Bei der SpVgg wird täglich mit den Torhütern aller Altersgruppen trainiert. Mindestens zweimal in der Woche stehen mit Gurski, Vollath und Fritz die drei Torwarttrainer auf dem Platz. In diesen 45-minütigen Einheiten befinden sich dann alle Trainingsteilnehmer der jeweiligen Gruppe auf dem Feld. Altersgerecht wird jede Gruppe auf jeweils drei bis fünf Torhüter aufgeteilt. Derzeit kommen insgesamt alle 22 Torhüter des Vereins bis zur E-Jugend ab dem Einstiegsalter von zehn Jahren in den Genuss dieses kostenlosen Angebots.

Schnelligkeit, Ausstrahlung und Coaching sind die zentralen Begriffe, wenn Gurski über die Philosophie des "360-Grad-Pakets" spricht. Die Lerninhalte aus den mehrwöchig angelegten und individuell auf den jeweiligen Torhüter abgestimmten Trainingsplänen sollen im Beisein der drei ehemaligen Torhüter vermittelt werden. "Detail-Coaching ist das Entscheidende", betont der 43-jährige Gurski. Einen Schuss gehalten zu haben oder nicht: Dieses Kriterium soll nicht zum primären Ausbildungsinhalt der Akademie gehören. "In meinen Augen ist das der größte Entwicklungskiller", meint Hachings Stammkeeper Vollath.

Jüngste Beispiele zeigen, dass die Arbeit bereits Früchte trägt. Der 16-jährige Konstantin Heide, der in der B-Junioren-Bundesliga für die Hachinger U 17 hält, ist zum deutschen Junioren-Nationalspieler gereift. Auch innerhalb der Profimannschaft greift das Konzept. U-19-Schlussmann Hannes Heilmair (18) sowie Fabian Scherger (20) kamen bereits zu Spielzeiten. Ein Indiz dafür, dass nach Zetterer und Mantl bald wieder neue Gesichter aus der Hachinger Torhüterschmiede in Profiligen zu sehen sein dürften.