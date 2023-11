Das 1:2 frustriert Fiel: "Das so herzugeben, bereitet mir Schmerzen"

Die Rahmenbedingungen in Nürnberg waren erstklassig, und auch auf dem Rasen schien es bis kurz vor Schluss keine Verlierer zu geben. Bis der Club Schalkes Latza aus den Augen verlor.

Die Woche war lang für den 1. FC Nürnberg - aus Sicht der Franken endete sie nicht mit einem Erfolgserlebnis. Nach dem 2:0 in der Liga in Kiel und dem 3:2 nach Verlängerung im Pokal gegen Rostock unterlag der Club im freundschaftlichen Duell mit dem anderen Altmeister FC Schalke 04 mit 1:2 (0:1).

Es war mehr drin für die Elf von Trainer Cristian Fiel, die vor 50.000 Fans und nach stimmungsvoller Start-Choreographie ein weiteres Mal in Rückstand geriet, nach der Pause auf ihr Lieblingstor spielend zügig den Ausgleich erzielte, um im Schlussakt den entscheidenden Treffer durch Schalkes Joker Danny Latza zu kassieren (89.).

"Typisches Unentschieden-Spiel"

"Für mich war das ein typisches Unentschieden-Spiel. Das so herzugeben, bereitet mir Schmerzen", sagte Fiel angesichts des bitteren Ausgangs. "Der Frust ist enorm", befand auch Jan Gyamerah. Der Außenverteidiger beklagte fehlende Cleverness: "Es steht 1:1, da musst du den Punkt mitnehmen."

Doch zum einen verursachte der Club vor dem Latza-Treffer einen Freistoß, den man nicht verursachen muss. Zum anderen ließen die Hausherren dann auch noch den 1,79 Meter großen Torschützen beim Kopfball nach Thomas Ouwejans scharf hereingebrachten Standard gänzlich ungedeckt stehen. Christian Mathenia im Nürnberger Tor war chancenlos, Latzas erstes Saisontor nicht zu verhindern.

Und so mussten sich die Club-Spieler wenige Minuten später frustriert von ihrem Anhang verabschieden, der dennoch Applaus spendierte. Coach Fiel resümierte anschließend, dass der Knackpunkt der Partie die Phase nach dem 1:1 durch den Ex-Schalker Florian Flick - später im Spiel mit Knöchelblessur ausgewechselt - gewesen sein könnte: "Wir hatten nach der Halbzeit das Momentum, wo wir nachlegen können."

"Ein Bündnis für die Ewigkeit": Club und Schalke feiern gemeinsam. IMAGO/Zink

Goller und Okunuki lassen Führungschancen aus

Dies gelang insbesondere Benjamin Goller nicht, der aus spitzem Winkel mit zu wenig Schwung aufs leere Tor zielend die Chance zum Doppelschlag ausließ (49.). In der Schlussphase ließ Kanji Okunuki (85.) mit seinem Versuch knapp übers rechte Tordreieck einen weiteren Hochkaräter liegen.

Am Ende jubelten die in der ersten Hälfte besseren Schalker über den zweiten Dreier am Stück, während der Club den Kontakt an die Spitzengruppe nicht herstellen konnte - und am Sonntag seinen Achtelfinal-Gegner im Pokal zugelost bekommt.