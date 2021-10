Das 1:1 als Rückschlag? Eberl widerspricht

Das Unentschieden gegen den VfB Stuttgart hat Borussia Mönchengladbach bei der geplanten Aufholjagd wieder etwas ausgebremst. Max Eberl erklärt, warum er die Mannschaft dennoch auf dem richtigen Weg sieht.

Fußball ist ein Ergebnissport, das weiß auch Eberl, aber für die Einordnung von Leistungen blickt er lieber über das nackte Resultat hinaus. Und so unbehaglich sich der Sportdirektor - wie ausnahmslos alle Borussen - mit dem 1:1 gegen die ersatzgeschwächten Stuttgarter fühlte, so zufrieden zeigte er sich mit dem generellen Auftreten der Mannschaft am Samstag. "Ich persönlich finde, dass das Resultat nicht das Spiel wiedergibt", lautete Eberls Urteil und führte die Punkte an, mit denen er sich einverstanden zeigte. "Wir haben über 90 Minuten mit sehr viel Einsatz gespielt. Wir sind viel gelaufen. Wir haben viel investiert. Wir waren aktiv, haben Lösungen gefunden, hatten Durchschlagskraft nach vorne." Ausdruck dieser Dominanz sei unter anderem die Torschussstatistik von 31:5 zugunsten der Borussen gewesen. Wobei Eberl richtigerweise einräumte: "Dieser ganz klare Torabschluss war oft nicht dabei."

Der Gegner hat ohne Fehler verteidigt. Im Fußball passieren Fehler, die zu Toren führen - Stuttgart hat keinen gemacht. Max Eberl

Dass die spielerische Überlegenheit nicht zu einem zweiten Treffer führte, ist sicherlich der wesentlichste Kritikpunkt, den sich die Mannschaft ankreiden lassen muss. Was nach Ansicht von Eberl auch an der guten Defensivleistung der Gäste lag. "Der Gegner hat ohne Fehler verteidigt. Im Fußball passieren Fehler, die zu Toren führen - Stuttgart hat keinen gemacht." Am langen Ende möge für den betriebenen Aufwand zu wenig herausgesprungen sein, "aber den einen Punkt nehmen wir gerne mit", so der VfL-Manager.

"Genau da angeknüpft, wo wir vor der Länderspielpause aufgehört haben"

Gerne hätte Eberl eine Fortsetzung der Aufholjagd in der Tabelle gesehen, doch aufgrund der 90 Minuten wollte er das 1:1 gegen den VfB keinesfalls als Rückschlag bewerten. Vielmehr als Indiz, dass man sich nach den Siegen über die Champions-League-Teilnehmer Dortmund (1:0) und Wolfsburg (3:1) weiter auf dem richtigen Weg befindet. "Unsere Leistung", so Eberls Fazit, "hat genau da angeknüpft, wo wir vor der Länderspielpause aufgehört haben."