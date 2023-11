Darvich über Elferheld Heide: "Ich hatte ihm das nicht so zugetraut"

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft steht erstmals seit 38 Jahren wieder in einem WM-Finale. Eine entscheidende Figur war dabei Ersatzkeeper Konstantin Heide - dem selbst der DFB-Kapitän nicht eine solche Leistung zugetraut hätte.

Und plötzlich stand er im Rampenlicht: Weil DFB-Stammkeeper Max Schmitt fürs WM-Halbfinale erkrankt ausfiel, rückte mit Konstantin Heide ein noch recht unbeschriebenes Blatt zwischen die Pfosten. Von Sekunde eins an aber war der 17-jährige Schlussmann von der SpVgg Unterhaching hellwach - und brachte die Argentinier mit etlichen Paraden zur Verzweiflung. Im Elfmeterschießen schwang sich Heide mit zwei parierten Versuchen endgültig zum Helden auf.

"Das Spiel heute hat einige Nerven gekostet, aber das gehört irgendwie auch zu unserem Team dazu", wurde Kapitän Noah Darvich hinterher auf der Verbandsseite zitiert: "Der Ausgleichstreffer am Ende war extrem unglücklich, aber zum Glück haben wir auch gute Torhüter in Deutschland."

Wir sind nicht hier hingereist, um Zweiter zu werden. Noah Darvich

Heide hatte bereits vor der Partie Selbstsicherheit ausgestrahlt - und diese auch offen kommuniziert. "Vor dem Spiel hat mir Konsti gesagt, ich solle ruhig bleiben, er mache das schon", verriet Darvich und schob mit einem Lachen hinterher: "Ich hatte ihm das nicht so zugetraut, aber nach dem Spiel heute kann er mir sagen, was er will - ich glaub' ihm."

Doppeltorschütze Paris Brunner sprach von "Stolz" auf die Mannschaft. Die Reise aber sei noch nicht zu Ende: "Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch den Titel holen und den Weg zusammen zu Ende gehen. Wir waren heute gut, aber ich weiß, dass wir es noch besser können. Das werden wir im Finale auch zeigen." Daran glaubt Darvich fest: "Wir sind nicht hier hingereist, um Zweiter zu werden."

Kölns Harchaoui "fehlen die Worte"

Seinen Teil zum Erfolg trug auch Fayssal Harchaoui bei. Der Mittelfeld-Antreiber vom 1. FC Köln zeigte eine starke Leistung und behielt auch im Elfmeterschießen als vierter deutscher Schütze die Nerven. "Mir fehlen die Worte. Es ist einfach unbeschreiblich, was wir da gespielt haben auf dem Platz", lobte der 17-Jährige: "Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir einen geilen Kampf geliefert, geiler geht es einfach nicht. Man hat wirklich gesehen, dass jeder für jeden kämpft, auch wenn wir Krämpfe hatten und keiner mehr konnte. Ich denke, mehr Team geht nicht."

Die Krönung soll am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Frankreich folgen - in der Neuauflage des EM-Endspiels. "Wir haben auf jeden Fall schon Geschichte geschrieben, aber wir wollen die Geschichte zu Ende schreiben", stellte Harchaoui klar und sprach dabei stellvertretend für die deutsche U 17.