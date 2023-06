Darum zwingt Schick Rolfes gleich doppelt zum Handeln

Ob Patrik Schick zum Vorbereitungsstart fit ist, kann niemand garantieren. Unabhängig davon, ob der tschechische Torjäger, der seit November unter Leistenproblemen leidet, seine Leidenszeit rechtzeitig hinter sich lässt, muss Geschäftsführer Simon Rolfes einen neuen Angreifer verpflichten.

Manchmal erscheint es ganz einfach als sportlich verantwortlicher Manager eines Klubs. Man macht einen Schwachpunkt im Kader aus. Sucht nach einer passenden Verstärkung und schafft für diese einen freien Kaderplatz, weil der Vertrag eines für dessen Position infrage kommenden Spielers nicht verlängert wird.

So geschehen auf Bayers linker Defensivseite. Für diese hat Simon Rolfes angesichts des offensichtlichen Bedarfs mit Benficas Alejandro Grimaldo (27, ablösefrei) eine vielversprechende Verstärkung an Land gezogen, die den Kaderplatz von Daley Sinkgraven (Vertrag läuft aus) übernimmt. Problemzone abgehakt.

Im Sturmzentrum wird die Aufgabe für den Geschäftsführer um einiges kniffeliger. Dort fehlte Bayer 04 gerade in der Endphase der Saison ein Stoßstürmer, um eine massierte gegnerische Defensive auch mit dem Stilmittel hohe Flanken und Kopfbälle knacken zu können. Ein taktisches Element, das in der Vorsaison noch regelmäßig griff. Erzielte Bayer in der Spielzeit 2021/2022 doch elf Kopfballtreffer und damit die drittmeisten aller 18 Bundesligisten.

Rolfes: "Es haben sich ein paar Dinge verbessert"

In der gerade abgelaufenen Saison waren es am nur fünf Kopfballtore - der zweitschlechteste Wert in der Liga. Einzig der FC Augsburg (4) war in der Luft noch harmloser. Das Defizit ist also ausgemacht. Doch die Lösung ist deutlich komplexer als hinten links.

Ist Bayers mangelnden Torgefährlichkeit in der Luft doch am Fehlen von Patrik Schick festzumachen, der seit Anfang November mit Leistenproblemen fast durchgehend ausfällt. Der 27-Jährige stellt die Ideallösung dar. Der Haken: Ob Schick zu beginn der Vorbereitung voll einsatzfähig ist, ist schwer zu sagen.

"Es haben sich ein paar Dinge verbessert. Wir müssen sehen, wie er weitere Schritte verkraftet, dass er zum Vorbereitungsstart trainingsfähig und belastbar ist", erklärt Rolfes zum Stand der Reha, die der Tscheche seit Mai in seiner Heimat absolviert.

Wir haben Vertrauen, dass es funktioniert, aber natürlich müssen wir uns für Szenarien vorbereiten, die hoffentlich nicht eintreten. Simon Rolfes

Klar ist: Der Angreifer ist nicht in der Verfassung, in wenigen Tagen spielen zu können. Es heißt, er sei auf einem guten Weg. Schon bevor Schick Anfang Mai erklärte, dass die Saison für ihn beendet sei, kämpfte der Tscheche in seiner Heimat um die Teilnahme am Trainingsauftakt am 10. Juli.

"Wir haben Vertrauen, dass es funktioniert, aber natürlich müssen wir uns für Szenarien vorbereiten, die hoffentlich nicht eintreten", sagt Rolfes zum Stand der Dinge und ist zwangsläufig auf der Suche nach Alternativen. Die benötigt er selbst, wenn Schick am 10. Juli topfit zurückkehren sollte.

Bayer und die Suche nach der "eierlegende Wollmilchsau"

Denn auch die Zukunft von Sardar Azmoun (28) ist nicht geklärt. Der Iraner kommt unter Trainer Xabi Alonso nicht regelmäßig in der Startelf zum Zuge und wäre wechselwillig, wenn ihm ein interessanter Klub mehr Einsatzzeiten in Aussicht stellt.

So zwingt Schick Geschäftsführer Rolfes sogar doppelt zum Handeln. Fällt der Tscheche weiter aus, muss Rolfes für ihn Ersatz besorgen. Ist Schick wieder fit, dürften sich Azmouns Einsatzzeiten nochmal reduzieren und dessen Wechselwunsch forcieren. Egal, wie es kommt, benötigt Bayer wohl einen neuen Mittelstürmer.

Im Idealfall ist der Neue ein Spieler, der auch mit hohem Tempo die Tiefe attackieren kann. Damit er auch im Duett mit dem spiel- und kopfballstarken Schick agieren kann. Ein solcher Angreifer, der zudem noch selbst Stärken in der Luft hat, um Schick bei Bedarf zu ersetzen, wäre so etwas wie die "eierlegende Wollmilchsau" für Bayer und schwer zu einem erschwinglichen Preis zu finden.

Demzufolge möchte Rolfes den Sturm mit "unterschiedlichen Profilen" besetzen. So stehen mit Victor Boniface (22, Saint-Gilles) und Gift Orban (20, KAA Gent) Spieler auf der Liste, die sich vom Typus durchaus unterscheiden. Am Ende soll der Angriff so besetzt sein, dass sich für Xabi Alonso viele Kombinationsmöglichkeiten ergeben - und Bayer einen Ausfall von Schick in der kommenden Saison zumindest in etwa auffangen kann.