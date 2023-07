Darum würde die Lösung Wöber für Borussia passen

Nico Elvedi (26) könnte Borussia Mönchengladbach kurzfristig verlassen. Bei der Borussia muss man sich daher mit möglichen Nachfolgekandidaten beschäftigen. Kommt der Ersatz aus England?

Maximilian Wöber von Leeds United ist einer der Kandidaten, die für die Nachfolge von Nico Elvedi infrage kommen, falls sich der Schweizer in der laufenden Transferperiode aus Gladbach verabschiedet. Die Wolverhampton Wanderers arbeiten an einer Verpflichtung von Elvedi, der vertraglich bis 2024 an die Fohlen gebunden ist. Weil der Innenverteidiger intern schon mitgeteilt hat, dass er sich eine Luftveränderung vorstellen könne in diesem Sommer, sondiert man beim fünfmaligen deutschen Meister seit längerem den Markt, um vorbereitet zu sein für den Fall der Fälle. Und dabei geht der Blick auch auf die Insel.

Wöber kann Leeds United in diesem Sommer über eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 datierten Kontrakt verlassen - auf Leihbasis. Das macht den Österreicher für Gladbach besonders interessant, denn über ein Leih-Modell würde theoretisch die Möglichkeit bestehen, die Einnahme aus einem Elvedi-Verkauf anderweitig zu verwenden. Und man hätte trotzdem einen Ersatz für die Position links in der Innenverteidigung gefunden.

Ein Muster beim Kandidatenkreis erkennbar

Was die Personalie Wöber ebenfalls interessant macht: Bei einem Wechsel Elvedis könnten die Borussen die Gelegenheit nutzen, die Innenverteidigung mit einem Linksfuß aufzustocken, der darüber hinaus auch noch außen auf der Linksverteidigerposition spielen kann. Dass ein Ko Itakura oder ein Marvin Friedrich - als Dauerlösung - die Rolle links in der Innenverteidigung übernimmt, erscheint doch sehr unwahrscheinlich, beide fühlen sich auf der rechten Seite deutlich wohler.

Und der von Werder Bremen zu den Fohlen gewechselte Fabio Chiarodia ist zwar ein höchst vielversprechendes Talent, ein Linksfuß, aber mit seinen 18 Jahren und erst drei Bundesligaeinsätzen auch noch ein Spieler, der lernen und sich entwickeln muss. Chiarodia hinter einem erfahrenen Mann reifen zu lassen, würde Sinn ergeben.

Erfahrung bringt Wöber reichlich mit. Rapid Wien, Ajax Amsterdam, FC Sevilla, RB Salzburg und Leeds United stehen als Klubs in der Vita des 25-Jährigen, der für die Nationalmannschaft Österreichs 16 Länderspiele (kein Tor) absolvierte. Nach Leeds wechselte er im Januar und bestritt 16 Meisterschaftsspiele. Durch den Abstieg kann er den Klub auf Leihbasis verlassen.

Auffällig: Felix Uduokhai (FC Augsburg) und Jordan Torunarigha (KAA Gent), die ebenfalls mit Gladbach in Verbindung gebracht werden, sind auch mit dem linken Fuß stärker und weisen ebenfalls schon einiges an Erfahrung auf hohem Niveau auf.