Darum war für Kapitän Leistner kein Platz

Fit auf der Bank: Hertha BSC besiegte den 1. FC Magdeburg (3:2) ohne Kapitän Toni Leistner (33) - ein Beleg für den wachsenden Konkurrenzkampf.

Beim Spielersatztraining am Samstagmorgen war Toni Leistner einer der ersten, der den Schenckendorffplatz betrat. Seite an Seite mit Florian Niederlechner und Jeremy Dudziak kam der Abwehrspieler zur Frühschicht - nach einem Abend, der für Hertha BSC den zweiten Sieg in Folge bereit hielt und für Leistner eine Premiere: Zum ersten Mal seit seinem Wechsel vom belgischen Erstligisten K. Sint-Truidense VV nach Berlin im vergangenen Sommer musste Leistner einsatzfähig beim Anpfiff auf die Bank - und blieb dort den ganzen Abend.

"Magdeburg hat seinen eigenen Stil. Sie lassen zwei, drei Spieler nach Balleroberung vorne zocken, kleine, quirlige Spieler. Für Toni ist das nicht angenehm", sagte Hertha-Coach Pal Dardai. "Toni braucht große Stürmer. Er ist immer noch unser Kapitän."

In der Vorwoche in Fürth (2:1), beim ersten Sieg im Jahr 2024, hatte Leistner eine Gelb-Sperre abgesessen. Marc Oliver Kempf und Pascal Klemens bildeten die Innenverteidigung. Kempfs Ausfall (Bänderverletzung im Sprunggelenk) beantwortete der Trainer gegen den FCM mit der Hereinnahme des nach muskulären Beschwerden wiedergenesenen Marton Dardai - Klemens, in Fürth überzeugend, blieb im Team. Der Plan ging auf. "Pascal hat es sehr gut gemacht, Marton auch", lobte Sportdirektor Benjamin Weber nach dem 3:2 gegen Magdeburg. "Trotzdem - Toni ist der Kapitän und gibt uns genauso Energie."

Podcast Rettet der dänische Jürgen Klopp Mainz 05? Schlechte Nachrichten für den FC Bayern, schlechte Nachrichten für Jürgen Klinsmann - und vielleicht bald ganz schlechte Nachrichten für Mainz 05? Der neue Trainer Bo Henriksen soll den Abstieg des Vereins verhindern. alle Folgen

Eine Rückkehr des Routiniers ins Team ist schon bald sehr gut denkbar. Klemens und Marton Dardai stehen aktuell bei vier Gelben Karten - und beide sind auch Optionen für die Doppel-Sechs, wo Coach Dardai mit Andreas Bouchalakis und Aymen Barkok gegen Magdeburg gerade in Überzahl und bei eigener Führung nicht ganz zufrieden war. "Konkurrenzkampf tut uns gut", sagte Pal Dardai am Samstag. "Dann wird auch Toni besser sein, wenn er wieder spielt." Lange dauern dürfte es nicht.