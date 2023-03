Darum war die Wiederholung des Chelsea-Elfmeters nicht korrekt

Die Dortmunder Aufregung über die Referees nach dem Aus in der Königsklasse beim FC Chelsea war groß. Laut DFB-Regelexperte Lutz Wagner war zumindest die Wiederholung des Strafstoßes zum 2:0 nicht korrekt - wegen des VAR-Eingriffes.

Ausgangspunkt des großen BVB-Ärgers war die Strafstoß-Entscheidung nach dem Handspiel von Marius Wolf. Ben Chilwell flankte, der Ball traf die Hand des etwas seitlich abgewinkelten Unterarms des sich wegdrehenden Verteidigers. Mit Blick auf die aktuelle Handspielauslegung - ob man sie für sinnvoll hält, oder nicht - war der von Danny Makkelie verhängte Handelfmeter eine vertretbare Entscheidung, weil er sich im Ermessensspielraum bewegte.

Allerdings hatte der holländische Schiedsrichter bei bester Sicht auf das Geschehen das Handspiel im laufenden Spiel nicht als strafbar bewertet. Daher ist die folgende VAR-Intervention umstritten, nach der sich Makkelie selbst in der Review Area die Szene nochmals betrachtete. "Um den Schiedsrichter, der aus einer guten Position entschieden hat, zu überstimmen, war das Vergehen eigentlich nicht klar genug", sagt DFB-Regelexperte Lutz Wagner im Gespräch mit dem kicker: "Andererseits liegt gerade bei den internationalen Auslegungsvorgaben ein großer Fokus darauf, ob die Hand vom Körper abgewinkelt war. Das war in diesem Fall gegeben."

Während dieser Entscheidungsprozess umstritten bleibt, ist die Bewertung der nächsten Aufregerszene klarer zu treffen. Kai Havertz setzte seinen ersten Elfmeterversuch an den Pfosten, woraufhin Salih Özcan den Ball wegschlug. Özcan hatte allerdings, als einer von mehreren Spielern beider Teams, den Strafraum respektive den Abstand wahrenden Halbkreis zu früh betreten.

Der VAR darf nur auf eine Strafstoß-Wiederholung hinwirken, wenn der zu früh eingelaufene verteidigende Spieler einen angreifenden Spieler am Torabschluss hindert. DFB-Regelexperte Lutz Wagner

Makkelie ließ die Ausführung des Strafstoßes wiederholen, allerdings erst nach Intervention des VAR, die er mit klarer Geste anzeigte. Hier lag nach genauer Beachtung der Vorgaben im VAR-Protokoll der Fehler. "Wenn Spieler beider Mannschaften zu früh einlaufen, ist der Strafstoß zu wiederholen - egal, ob der Ball im Tor landet oder nicht. Allerdings nur, wenn das der Schiedsrichter auf dem Feld selbst erkennt und entscheidet", erklärt Wagner.

Der VAR habe in einem solchen Fall hingegen eine höhere Eingriffsschwelle, um inflationäre Wiederholungen von Strafstößen zu vermeiden. "Der VAR hat die technische Möglichkeit, die hochauflösenden Bilder anzuhalten und könnte daher schon bei Grenzüberschreitungen von nur wenigen Zentimetern bei einlaufenden Spielern die Wiederholung von Strafstößen veranlassen. Um das zu vermeiden und auch den Schiedsrichter und dessen Entscheidungen auf dem Platz zu stärken, hat man in diesem konkreten Fall ein zusätzliches Kriterium im VAR-Protokoll verankert", so Wagner: "Der VAR darf nur auf eine Strafstoß-Wiederholung hinwirken, wenn der zu früh eingelaufene verteidigende Spieler einen angreifenden Spieler am Torabschluss hindert."

War das am Dienstagabend an der Stamford Bridge der Fall? Auf den ersten Blick könnte man diesen Eindruck gewinnen, da Özcan ja den Ball aus dem Strafraum drosch und so einen Torabschluss von Chelsea-Spielern verhinderte. Allerdings nicht unmittelbar, weil die beiden Özcan am nächsten stehenden Chelsea-Profis regeltechnisch gar nicht zum Abschluss berechtigt waren, ein Tor von ihnen nicht gezählt hätte. Wagner: "Weil der Ball vom Pfosten ohne gegnerische Berührung zurückprallte, wäre es im Falle von Havertz ein unerlaubter Doppelkontakt gewesen. Und Chilwell, der noch in der Nähe von Özcan stand, war ebenfalls zu früh eingelaufen."

Wagners Fazit: "Hätte Makkelie selbst direkt auf Wiederholung des Strafstoßes entschieden, wäre alles korrekt abgelaufen. Der VAR hätte allerdings aus den genannten Gründen nicht eingreifen dürfen."