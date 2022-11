Darum war die Aberkennung des Gladbacher 2:2 regeltechnisch korrekt

War das 2:2 nun regelwidrig oder nicht? Diese Frage stellte sich nach Gladbachs Niederlage in Bochum am Dienstag. Ein Blick ins Regelwerk gibt Aufschluss.

Beinahe hätte Borussia Mönchengladbach in Bochum am Dienstagabend ein 0:2 wettgemacht, der Torschrei ging den Fohlen kurz vor Schluss bereits über die Lippen, doch dann schaltete sich der VAR ein - und sorgte für Frust und großen Ärger bei den Borussen.

Was war passiert? Jonas Hofmann brachte in der 82. Minute eine Ecke von rechts rein, Marvin Friedrich köpfte quer an den Fünfer, wo Vasilios Lampropoulos den Ball unter großer Bedrängnis nach außen zurück zu Hofmann spitzelte. Die Kugel kam postwendend als präzise Flanke zurück und landete bei Ramy Bensebaini, der zum vermeintlichen 2:2 einköpfte. Schiedsrichter Daniel Schlager gab den Treffer zunächst, wurde dann aber vom VAR auf eine mögliche Abseitsstellung hingewiesen.

Das erhoffte Comeback der Gäste war dahin. Allerdings wurde die vor der Saison 2022/23 vorgenommene Regeländerung von Gladbachs Cheftrainer Daniel Farke oder auch anderen Beteiligten teilweise falsch zitiert. Im neuen Regelwerk geht es nicht um "geplant oder nicht geplant" oder "beabsichtigt oder nicht beabsichtigt", sondern präzise um "kontrolliert oder nicht kontrolliert".

Aufgrund der drei unten gefetteten Kriterien (unbedrängt, im Zweikampf befindlich und in höchster Not) war die VAR-Entscheidung regelkonform. Die Abseitsregeländerung im Wortlaut:

Auslegung bei Abseits

Die betrifft das Spielen des Verteidigers.

Bekanntlich löst ein Spielen des Verteidigers eine strafbare Abseitsstellung auf und der Stürmer erzielt ein reguläres Tor. Bislang sprachen wir von einem Spielen immer dann, wenn es eine bewusste Aktion darstellt. Dabei musste es sich um eine klare Bewegung zum Ball handeln. Diese musste mehr als ein Blocken sein. Der Fuß durfte nicht nur in die Schussbahn gestellt werden, sondern er musste eindeutig zum bereits gespielten Ball geführt werden. Dies konnte auf einen Kopfball zutreffen.

Jetzt wurde dies jedoch mit dem Zusatz "in a controlled manner", das heißt "in einer kontrollierten Art und Weise", ergänzt.

Was ist darunter zu verstehen?

Kontrolliert bedeutet, der Abwehrspieler ist unbedrängt, nicht in einem Zweikampf befindlich und spielt den Ball auch nicht in einer Abwehraktion "in höchster Not". Zudem muss beim kontrollierten Spielen eine deutliche Richtungsänderung des Balles erkennbar sein. Ansonsten wäre es nur ein Abfälschen bzw. lediglich ein Berühren des Balles und dies wird nicht als kontrolliertes Spielen bewertet. Bei dieser Auslegung geht es nur um den Verteidiger, da bei einem Stürmer ja bekanntlich jede Berührung zu einer neuen Abseitsbewertung führt.