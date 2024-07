Darum verzichtet Nikolaj Jacobsen auf einen richtigen Rechtsaußen

Handball-Weltmeister Dänemark wird seine Mission Gold bei den Olympischen Spielen ohne gelernten Rechtsaußen in Angriff nehmen. Trainer Nikolaj Jacobsen begründete nun seine Entscheidung.

Vier Rechtsaußen hatte Dänemarks Nationalcoach Nikolaj Jacobsen im erweiterten Aufgebot für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris, ein Ticket für das Turnier erhielt am Ende aber keiner der teils großen Namen, von denen drei in der vergangenen Saison in der Handball Bundesliga spielten.

Weder Hans Lindberg (Höj Handbold, zuletzt Füchse Berlin), Johan Hansen (SG Flensburg-Handewitt) oder Frederik Bo Andersen (HSV Hamburg) noch Oskar Vind Rasmussen von GOG bekamen das Vertrauen von Jacobsen, der einst selbst als Außen - allerdings auf der linken Seite - Weltklasse verkörperte.

Der Weltmeister wird dort vor alllem mit Niclas Kirkelökke spielen, der von den Rhein-Neckar Löwen nach Flensburg gewechselte Linkshänder ist ein sogenannter Hybridspieler, der auch auf dem rechten Flügel spielen kann. Seine Stammposition ist allerdings der rechte Rückraum, wo Dänemark schon Mathias Gidsel und Mads Hoxer mit an die Seine nimmt.

Olympia "ein körperlich hartes Turnier"

"Es ist ein körperlich hartes Turnier. Einen unserer wichtigsten Spieler, nämlich Mathias Gidsel, müssen wir versuchen zu schützen und zu schonen, damit Mathias dort profitieren kann, wo er am besten ist, nämlich im Konter- und Angriffsspiel", betont Jacobsen gegenüber TV2Sport seine Entscheidung für Kirkelökke. "Wenn er zu viel abdecken muss, befürchten wir auch, dass es Mathias in einer harten und langen Endrunde zu sehr schmerzen wird."

"Es ist eine Kombination aus guter Deckung und der Möglichkeit, drei verschiedene Rückraumspieler zu haben. Mads Hoxer ist eine Mischung aus Kirkeløkke und Gidsel, so dass wir Kirkeløkke in der Abwehrkette einsetzen können, wenn wir einige Schüsse von außen brauchen. Es ist also eine Kombination, bei der wir denken, dass wir auf diese Weise am besten abgedeckt sind", so Jacobsen.

